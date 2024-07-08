Глава МИД: Позиция Азербайджана по мирной повестке изложена очень четко

Переговоры с Арменией продолжаются по различным направлениям.

Переговоры с Арменией продолжаются по различным направлениям.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в конце июня Азербайджан направил армянской стороне предложения по мирной повестке: "Однако в конституции Армении все еще есть положения против Азербайджана. Мы ожидаем, что армянская сторона предпримет шаги в этом направлении".

Байрамов подчеркнул, что позиция Азербайджана по мирной повестке изложена очень четко: "Азербайджанское государство является ее автором. Вскоре после 44-дневной войны господин президент выступил с речью и предложил мирную повестку Армении".