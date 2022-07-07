Глава МИД: Постконфликтный период открывает много возможностей для региона

«Постконфликтный период открывает много возможностей как для Азербайджана, так и для региона в целом».

«Постконфликтный период открывает много возможностей как для Азербайджана, так и для региона в целом».

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на открытии Недели дипломатии "Мир и созидательные усилия Азербайджана в постконфликтной фазе" в Университете ADA.

По словам главы МИД, почти сразу после окончания 44-дневной войны Азербайджан предложил Армении работу над мирным договором.

В Баку также предложили Еревану нормализовать отношения между странами и возобновить транспортные коммуникации, таким образом перейдя к долгосрочному миру в регионе.

В 2020 году под руководством верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева Азербайджан смог освободить свои земли, которые 30 лет находились под оккупацией, отметил глава внешнеполитического ведомства. "Мы очень счастливый народ, потому что смогли наблюдать такой важный исторический момент", добавил он.

При этом Д. Байрамов отметил, что "мы должны смотреть в будущее, но это не означает что нужно забыть историю". "Мы должны четко говорить о преступлениях, совершенных на освобожденных территориях за 30 лет оккупации", подчеркнул глава МИД.