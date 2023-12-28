Глава МИД: Посредничество Азербайджана может быть приемлемо для России и Украины

Посредничество Азербайджана может быть приемлемо для конфликта между Россией и Украиной.

Азербайджан - одна из немногих стран, которая имеет доверительные отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому посредничество Баку может быть приемлемо Москвы и Киева.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

"Ситуация в Украине, естественно, является очень серьезным источником озабоченности для нас. И здесь я так же хотел бы отметить, что есть информация, которую знает определенный круг людей. Не только после того, как начались военные действия, но и в преддверии этого, когда ситуация была напряженной, президент Азербайджана предпринял ряд действий с учетом уровня отношений с лидерами России и Украины, чтобы посодействовать снижению напряженности", - сказал он.

По словам министра, Азербайджан является одной из немногих стран, которая имеет доверительные отношения и с Россией, и с Украиной.

"И если будет момент, когда мы почувствуем, что инициатива даст эффект или будет обращение сторон, то, мы считаем, что являемся страной, чье посредничество может быть приемлемо для участников данного конфликта", - добавил Байрамов.