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Глава МИД: После войны возникла возможность для нормализации отношений между странами региона

Глава МИД: После войны возникла возможность для нормализации отношений между странами региона "После Второй карабахской войны и освобождения Азербайджаном земель от оккупации возникла хорошая возможность для нормализации отношений между странами региона"
Внешняя политика
7 июня 2022 г. 13:55
Глава МИД: После войны возникла возможность для нормализации отношений между странами региона

"После Второй карабахской войны и освобождения Азербайджаном земель от оккупации возникла хорошая возможность для нормализации отношений между странами региона".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в интервью Anadolu.

"Азербайджан на самом высоком уровне заявил о поддержке нормализации турецко-армянских отношений. Назначение Турцией и Арменией спецпредставителей и их три встречи вы считаем очень положительным фактом. Это пример положительных посланий Турции и Азербайджана Армении. Мы сторонники создания нормальных соседских отношений с Арменией", - отметил глава МИД.

Байрамов коснулся сотрудничества Азербайджана и Турции в энергетической сфере, отметив, что Азербайджан вложил в Турцию 19 млрд долларов инвестиций, из которых 17 млрд долларов относятся к энергетической сфере.

Глава МИД отметил, что по ряду причин и из-за войны в Украине в Европе возник серьезный энергетический кризис, поступает много обращений в связи с увеличением поставок газа в Европу по Южному газовому коридору: "За счет сотрудничества и потенциала Азербайджана и Турции есть возможность поставок дополнительного природного газа на европейские рынки. Сегодня страны обращаются, требуют дополнительных объемов природного газа. Эти наши инфраструктурные проекты некогда были реализованы с преодолением больших трудностей. Именно благодаря этому есть возможность для развития экономик Турции и Азербайджана, повышения благосостояния наших народов, а также оказания помощи другим соседним странам в этой кризисной ситуации".

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Версия на английском языке Foreign minister: Good opportunities for normalization of relations between regional countries created after war
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Müharibədən sonra region ölkələri arasında münasibətlərin normallaşması üçün yaxşı imkanlar yaranıb"

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