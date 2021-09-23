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Глава МИД Польши: Я приложу все усилия для развития отношений с Азербайджаном

Глава МИД Польши: Я приложу все усилия для развития отношений с Азербайджаном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 01:57
Глава МИД Польши: Я приложу все усилия для развития отношений с Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на МИД, министры обсудили различные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, в том числе успешное продолжение политического диалога, расширение экономического сотрудничества, в том числе деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, стратегическое партнерство между Азербайджаном и Польшей.

Они подчеркнули необходимость дальнейшего углубления двусторонних отношений между двумя странами и продолжения совместных усилий в этом направлении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, в том числе участия в Восточном партнерстве.

Стороны обменялись мнениями о председательстве Польши в ОБСЕ в следующем году и сотрудничестве в рамках ОБСЕ.

Джейхун Байрамов рассказал своему коллеге о новых реалиях в регионе после 44-дневной войны и текущей ситуации в области безопасности и выполнении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Он отметил, что Азербайджан начал восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях.

Глава МИД заявил, что Армения по-прежнему является препятствием для стабильности в регионе и продолжает свои провокации.

Подчеркнув заинтересованность своей страны в развитии отношений с Азербайджаном, Збигнев Рау отметил, что Азербайджан является важным партнером для Польши и он приложит все усилия для развития этих отношений во всех сферах.

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Версия на азербайджанском языке Polşanın XİN rəhbəri: “Azərbaycanla münasibətlərin inkişafı üçün səylərimi əsirgəməyəcəm”

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