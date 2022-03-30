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Действующий председатель ОБСЕ прибудет в Азербайджан сегодня

Действующий председатель ОБСЕ прибудет в Азербайджан сегодня Действующий председатель ОБСЕ прибудет в Азербайджан сегодня
Внешняя политика
30 марта 2022 г. 10:05
Действующий председатель ОБСЕ прибудет в Азербайджан сегодня

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл с визитом на Южный Кавказ.

Как передает Report, после посещения Грузии 30 марта действующий председатель ОБСЕ прибудет в Азербайджан.

Ожидается, что в ходе визита 31 марта в Баку Збигнев Рау встретится с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

После визита в Азербайджан действующий председатель ОБСЕ посетит Армению.

Визит в регион посвящен развитию мирного сотрудничества, диалога и стабильности в регионе Южного Кавказа.

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Версия на английском языке OSCE chairman-in-office to arrive in Azerbaijan today
Версия на азербайджанском языке ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri bu gün Azərbaycana səfər edəcək

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