Действующий председатель ОБСЕ прибудет в Азербайджан сегодня

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл с визитом на Южный Кавказ.
Как передает Report, после посещения Грузии 30 марта действующий председатель ОБСЕ прибудет в Азербайджан.
Ожидается, что в ходе визита 31 марта в Баку Збигнев Рау встретится с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
После визита в Азербайджан действующий председатель ОБСЕ посетит Армению.
Визит в регион посвящен развитию мирного сотрудничества, диалога и стабильности в регионе Южного Кавказа.