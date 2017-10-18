Глава МИД Польши: Азербайджан для нас важная страна в регионе - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит встреча находящегося с официальным визитом в Азербайджане министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского с главой МИД Эльмаром Мамедъяровым.

Как сообщает Report, вначале министры встретились в формате тет-а-тет.

Были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений Азербайджана и Польши, а также актуальные мировые и региональные вопросы.

Встреча продолжилась в расширенном составе.

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Как заявил журналистам по итогам встречи министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, между отношениями Азербайджана и Польши имеются глубокие корни.

"Между Азербайджаном и Польшей сложилось углубленное сотрудничество как на двустороннем уровне, так и на уровне НАТО, Вышеградской группы и ЕС", - отметил Э. Мамедъяров.

Он выразил благодарность польской стороне за ее принципиальную позицию по нагорно-карабахскому конфликту, которая поддерживает неприкосновенность и территориальную целостность Азербайджана.

Э. Мамедъяров заявил, что в следующем году ожидается визит президента Польши в Азербайджан. "В настоящее время ведутся переговоры над договорами, которые будут подписаны во время визита. Мы подписали 41 договор по сей день", - отметил глава МИД Азербайджана.

В свою очередь министр иностранных дел Польши В. Ващиковский заявил: "У нас были интенсивные 25 лет сотрудничества. Мы отметили эту дату визитом президента Ильхама Алиева в Польшу в этом году и мы ожидаем визита президента Польши в следующем году в Азербайджан. Азербайджан для нас важная страна в этом регионе, в том числе в качестве поставщика энергоресурсов".