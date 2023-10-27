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Глава МИД: Поддержка Турции Азербайджану стала ясным посланием всему миру

Глава МИД: Поддержка Турции Азербайджану стала ясным посланием всему миру Азербайджанские дипломаты защищают интересы Турции как свои собственные, а турецкие дипломаты защищают интересы Азербайджана.
Внешняя политика
27 октября 2023 г. 17:10
Глава МИД: Поддержка Турции Азербайджану стала ясным посланием всему миру

Азербайджанские дипломаты защищают интересы Турции как свои собственные, а турецкие дипломаты защищают интересы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью Anadolu.

Д. Байрамов напомнил высказывание президента Ильхама Алиева на встрече в Праге в 2014 году, где глава государства заявил "Турции здесь нет, однако здесь я": "В период Второй карабахской войны президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что "Азербайджан - красная черта для Турции". Послание Эрдогана дошло до адресатов, и они воздержались от вмешательства в процесс. Азербайджанское государство и народ ощущали поддержку братской Турции. Позиция турецкого народа и государства в период 44-дневной войны была очень важна для нас. Политическая и моральная поддержка, оказанная Азербайджану, укрепила наши силы и стала ясным посланием всему миру".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov reveals role of Erdogan's statement in Second Karabakh War
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ərdoğanın bəyanatının İkinci Qarabağ müharibəsində oynadığı rolu açıqlayıb

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