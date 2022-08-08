Глава МИД: Поддержка, оказанная Турцией при освобождении наших земель, была не только проявлением братства

"Политическая и дипломатическая поддержка, которую Турция оказала нашей стране, когда мы освобождали земли от оккупации, является не только проявлением братских отношений, но и того, что Турция отстаивает права, справедливость и правосудие".
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Несмотря на все международное давление и угрозы, турецкие дипломаты работали плечом к плечу со своими азербайджанскими коллегами на всех площадках и всеми силами боролись за то, чтобы наше слово правды было услышано", - добавил глава внешнеполитического ведомства.