Глава МИД: Периодически возникают вопросы в связи с деятельностью миротворцев в Карабахе

Размещение миротворцев в Карабахе было осуществлено в соответствии с трехсторонним заявлением. Они выполняют возложенные на них функции.

Размещение миротворцев в Карабахе было осуществлено в соответствии с трехсторонним заявлением. Они выполняют возложенные на них функции.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, время от времени возникают определенные вопросы, и они по-прежнему связаны с присутствием военных подразделений Армении в Карабахе, незаконными визитами на эти территории: "В этом случае эти действия являются предметом обсуждений. Азербайджан выступает за урегулирование вопросов в этой плоскости".