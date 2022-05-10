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Глава МИД: Периодически возникают вопросы в связи с деятельностью миротворцев в Карабахе

Глава МИД: Периодически возникают вопросы в связи с деятельностью миротворцев в Карабахе Размещение миротворцев в Карабахе было осуществлено в соответствии с трехсторонним заявлением. Они выполняют возложенные на них функции.
Внешняя политика
10 мая 2022 г. 12:16
Глава МИД: Периодически возникают вопросы в связи с деятельностью миротворцев в Карабахе

Размещение миротворцев в Карабахе было осуществлено в соответствии с трехсторонним заявлением. Они выполняют возложенные на них функции.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, время от времени возникают определенные вопросы, и они по-прежнему связаны с присутствием военных подразделений Армении в Карабахе, незаконными визитами на эти территории: "В этом случае эти действия являются предметом обсуждений. Азербайджан выступает за урегулирование вопросов в этой плоскости".

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Версия на английском языке Foreign Minister says questions 'occasionally arise' regarding peacekeepers' activities in Karabakh
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Qarabağdakı sülhməramlıların fəaliyyəti ilə bağlı vaxtaşırı suallar yaranır"

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