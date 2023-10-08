Глава МИД Пакистана посетит с официальным визитом Азербайджан

Министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани посетит с официальным визитом Азербайджан.
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В рамках мероприятия глава пакистанского внешнеполитического ведомства проведет двусторонние встречи с министрами стран-членов и другими высокопоставленными делегатами.
Отметим, что в заседании также примут участие главы МИД стран-участниц ОЭС.
Членами Организации экономического сотрудничества являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан.