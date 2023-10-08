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Глава МИД Пакистана посетит с официальным визитом Азербайджан

Глава МИД Пакистана посетит с официальным визитом Азербайджан Министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани посетит с официальным визитом Азербайджан.
Внешняя политика
8 октября 2023 г. 19:27
Глава МИД Пакистана посетит с официальным визитом Азербайджан

Министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани посетит с официальным визитом Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД исламской республики, Джилани примет участие в 27-м заседании Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое пройдет в Шуше 9-10 октября.

В рамках мероприятия глава пакистанского внешнеполитического ведомства проведет двусторонние встречи с министрами стран-членов и другими высокопоставленными делегатами.

Отметим, что в заседании также примут участие главы МИД стран-участниц ОЭС.

Членами Организации экономического сотрудничества являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан.

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