Глава МИД Пакистана: Поддерживаем законные шаги Азербайджана на его суверенной территории

15:07 Пакистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана и предпринимаемые страной законные шаги на своей суверенной территории.

Пакистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана и предпринимаемые страной законные шаги на своей суверенной территории.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани заявил на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Пакистанский министр поблагодарил азербайджанскую сторону за проведение очередного заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества в Шуше.

Дж.Байрамов, в свою очередь, высоко оценил поддержку со стороны Пакистана нашей стране в период 30-летней армянской оккупации, а также во время 44-дневной Отечественной войны.