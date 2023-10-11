О нас

Глава МИД Пакистана: Поддерживаем законные шаги Азербайджана на его суверенной территории

Глава МИД Пакистана: Поддерживаем законные шаги Азербайджана на его суверенной территории 15:07 Пакистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана и предпринимаемые страной законные шаги на своей суверенной территории.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 16:46
Глава МИД Пакистана: Поддерживаем законные шаги Азербайджана на его суверенной территории

Пакистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана и предпринимаемые страной законные шаги на своей суверенной территории.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани заявил на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Пакистанский министр поблагодарил азербайджанскую сторону за проведение очередного заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества в Шуше.

Дж.Байрамов, в свою очередь, высоко оценил поддержку со стороны Пакистана нашей стране в период 30-летней армянской оккупации, а также во время 44-дневной Отечественной войны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке FM: Pakistan supports legitimate steps taken by Azerbaijan on its sovereign territories
Версия на азербайджанском языке Pakistan XİN başçısı: “Azərbaycanın suveren ərazilərində həyata keçirdiyi legitim addımları dəstəkləyirik”

Самое важное

МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
11 октября 2023 г. 15:04
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi