О нас

Глава МИД Пакистана планирует посетить Азербайджан

Глава МИД Пакистана планирует посетить Азербайджан «С нетерпением жду дня, когда у меня появится возможность посетить Азербайджан».
Внешняя политика
20 мая 2022 г. 11:11
Глава МИД Пакистана планирует посетить Азербайджан

«С нетерпением жду дня, когда у меня появится возможность посетить Азербайджан».

Об этом местному бюро Report заявил министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, находящийся с официальным визитом в США.

Он отметил, что Пакистан придает большое значение отношениям с Азербайджаном: «Пакистанский народ очень тепло относится к братскому азербайджанскому народу. Верю, что внешняя политика Пакистана может принести пользу для построения более тесных связей между двумя братскими странами. Это должны быть не только межправительственные связи, но и на уровне взаимоотношений между народами. Азербайджан является очень близкой, братской страной Пакистану. Знаю, что у нас имеется достаточный потенциал для дальнейшего развития наших отношений».

Билавал Бхутто Зардари впервые посещает США после назначения на пост министра иностранных дел.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Pakistani FM to visit Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Pakistanın xarici işlər naziri Azərbayana səfər etməyi planlaşdırır

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял генерального директора ICESCO
Ильхам Алиев принял генерального директора ICESCO
20 мая 2022 г. 11:42
Посол: Восстановление культурного наследия Карабаха - важный элемент развития региона
Посол: Восстановление культурного наследия Карабаха - важный элемент развития региона
20 мая 2022 г. 10:38
В Азербайджан разрешат полеты еще из нескольких стран
В Азербайджан разрешат полеты еще из нескольких стран
19 мая 2022 г. 20:36
Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики Ирана
ФотоШахин Мустафаев встретился с министром энергетики Ирана
19 мая 2022 г. 19:41
Президент Азербайджана приглашен с визитом в Иран
Президент Азербайджана приглашен с визитом в Иран
19 мая 2022 г. 19:01
Шахин Мустафаев встретился с президентом Ирана
ФотоШахин Мустафаев встретился с президентом Ирана
19 мая 2022 г. 18:13
Посольство Азербайджана поздравило Турцию с национальным праздником
Посольство Азербайджана поздравило Турцию с национальным праздником
19 мая 2022 г. 17:35
Раввин Марк Шнайер: Азербайджан - образец межкультурного сотрудничества
Раввин Марк Шнайер: Азербайджан - образец межкультурного сотрудничества
19 мая 2022 г. 17:24
Стремительное развитие отношений Азербайджан-ЕС отвечает интересам обеих сторон
Стремительное развитие отношений Азербайджан-ЕС отвечает интересам обеих сторон
19 мая 2022 г. 17:12
Эмин Гусейнов: Процесс возвращения вынужденных переселенцев требует времени
Эмин Гусейнов: Процесс возвращения вынужденных переселенцев требует времени
19 мая 2022 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi