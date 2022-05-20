Глава МИД Пакистана планирует посетить Азербайджан

«С нетерпением жду дня, когда у меня появится возможность посетить Азербайджан».

«С нетерпением жду дня, когда у меня появится возможность посетить Азербайджан».

Об этом местному бюро Report заявил министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, находящийся с официальным визитом в США.

Он отметил, что Пакистан придает большое значение отношениям с Азербайджаном: «Пакистанский народ очень тепло относится к братскому азербайджанскому народу. Верю, что внешняя политика Пакистана может принести пользу для построения более тесных связей между двумя братскими странами. Это должны быть не только межправительственные связи, но и на уровне взаимоотношений между народами. Азербайджан является очень близкой, братской страной Пакистану. Знаю, что у нас имеется достаточный потенциал для дальнейшего развития наших отношений».

Билавал Бхутто Зардари впервые посещает США после назначения на пост министра иностранных дел.