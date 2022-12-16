О нас

Глава МИД Пакистана: Мы занимаем твердую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана

Глава МИД Пакистана: Мы занимаем твердую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана Мы занимаем твердую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана.
Внешняя политика
16 декабря 2022 г. 23:45
Глава МИД Пакистана: Мы занимаем твердую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана

Мы занимаем твердую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана.

Об этом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке местному бюро Report заявил министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавал Бхутто Зардари.

Министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном прошло 30 лет, и за эти годы между двумя странами налажены связи по разным направлениям деятельности.

"Наши государства связывают тесные дружественные связи, и мы ими гордимся. Сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана принял участие в организованной постоянным представительством Пакистана при ООН церемонии поминовения жертв теракта в Пешаваре. Хочу выразить ему благодарность за то, что он был рядом с нами. Народы и правительства Азербайджана и Пакистана солидарны", - подчеркнул глава пакистанского МИД.

Зардари отметил, что ему известно, что пакистанские активисты, живущие в разных уголках мира, в последние дни демонстрируют открытую поддержку правой борьбе Азербайджана.

"Мы выразили солидарность с народом и правительством Азербайджана и будем продолжать это делать", - добавил Билавал Бхутто Зардари.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pakistan XİN rəhbəri: “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində qətiyyətli mövqeyimiz var”

Самое важное

Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
16 декабря 2022 г. 16:36
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
16 декабря 2022 г. 15:14
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
16 декабря 2022 г. 13:58
Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
ФотоАкция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
16 декабря 2022 г. 09:39
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
15 декабря 2022 г. 22:09
Кадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек
ФотоКадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек
15 декабря 2022 г. 16:46
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Обсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
ФотоОбсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
15 декабря 2022 г. 13:13
Стали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
ФотоСтали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
15 декабря 2022 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi