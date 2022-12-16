Глава МИД Пакистана: Мы занимаем твердую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана

Мы занимаем твердую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана.

Мы занимаем твердую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана.

Об этом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке местному бюро Report заявил министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавал Бхутто Зардари.

Министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном прошло 30 лет, и за эти годы между двумя странами налажены связи по разным направлениям деятельности.

"Наши государства связывают тесные дружественные связи, и мы ими гордимся. Сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана принял участие в организованной постоянным представительством Пакистана при ООН церемонии поминовения жертв теракта в Пешаваре. Хочу выразить ему благодарность за то, что он был рядом с нами. Народы и правительства Азербайджана и Пакистана солидарны", - подчеркнул глава пакистанского МИД.

Зардари отметил, что ему известно, что пакистанские активисты, живущие в разных уголках мира, в последние дни демонстрируют открытую поддержку правой борьбе Азербайджана.

"Мы выразили солидарность с народом и правительством Азербайджана и будем продолжать это делать", - добавил Билавал Бхутто Зардари.