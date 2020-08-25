Глава МИД: Отношения между Баку и Москвой развиваются динамично

Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются динамично во всех направлениях и являются важным фактором стабильности и экономического развития региона

Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются динамично во всех направлениях и являются важным фактором стабильности, безопасности и экономического развития региона.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью ТАСС в преддверии своего визита в Россию.

"Мы успешно взаимодействуем как в двустороннем, так и многостороннем форматах. К примеру, наши страны вовлечены в реализацию такого стратегически значимого транспортно-коммуникационного проекта как "Север — Юг", играющего важную роль как в развитии региональной транспортной и логистической инфраструктуры, так и в укреплении региональной стабильности и сотрудничества",- заявил глава МИД.

Министр также отметил успешное развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, подчеркнув, что Россия традиционно является одним из главных торговых партнеров Азербайджана.

"С каждым годом мы наращиваем взаимный торговый оборот. В условиях пандемии он несколько замедлился по понятным причинам и тем не менее сохранил позитивную динамику. Это не может не радовать. Мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем работать с нашими российскими коллегами, с тем чтобы найти пути дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества",-сказал он.

По мнению Дж. Байрамова, особым фактором укрепления взаимопонимания, доверия и дружеских отношений между двумя странами является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере: "Важным звеном в наших гуманитарных связях являются, соответственно, азербайджанская диаспора в России и русская община Азербайджана, кстати, самая многочисленная на Южном Кавказе".