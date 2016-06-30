Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Германией развиваются очень успешно

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Отношения между Азербайджаном и Германией развиваются очень успешно.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что немецкие компании широко присутствуют на рынке Азербайджана. Кроме того, Э.Мамедъяров заявил, что Германия продолжит обсуждения по реализации крупных проектов в Азербайджане.

Глава МИД Азербайджана сообщил, что в 2017 году будет отмечаться 200-летие переселения немцев в Азербайджан, будут проведены соответствующие мероприятия и работы по сохранению наследия немцев в Азербайджане.

Э.Мамедъяров также подчеркнул, что на встрече также обсуждался нагорно-карабахский конфликт. По его словам, настало время решить этот вопрос: "Азербайджанская сторона однозначно заявила, что армянские вооруженные силы должны покинуть территории Азербайджана. Статус-кво является неприемлемым и должен быть изменен".