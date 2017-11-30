Глава МИД: Отношения Азербайджана с Турцией и Пакистаном носят стратегический характер - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Отношения Азербайджана с Пакистаном и Турцией - стратегические, чему мы рады. Поэтому трехсторонний формат не случаен".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам первой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана в Баку.

По его словам, принятая сегодня на встрече Бакинская Декларация станет дорожной картой для дальнейшего сотрудничества.

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Глава МИД Азербайджана отметил, что экономика стала одним из главных направлений сегодняшних обсуждений, также был обсужден вопрос неразрешенных конфликтов. При этом стороны отметили, что они подрывают стабильность и безопасность в регионе.

"Важной темой также стало противодействие терроризму, и мы стоим твёрдо против этой угрозы. Важная тема сотрудничества - оборонное сотрудничество как с Турцией, так и с Пакистаном, и три страны ищут большего сотрудничества в этой области", - заявил Мамедъяров.

Также, по его словам, в ходе встречи стороны обсудили вопрос расширения сотрудничества в сфере транспорта: "И мы с Турцией предложили использовать Пакистану нашу инфраструктуру, включая Баку-Тбилиси-Карс".

Он отметил, что министры трех стран в этой сфере также проведут трёхстороннюю встречу, чтоб обсудить перспективы в сфере транспорта.

"Мы также хотим установить новые авиарейсы между нашими странами, прямые, так как это также повышает туристический потенциал. Мы договорились встретиться в следующем году в Пакистане, и я считаю, что сегодняшняя встреча прошла на хорошей базе и позволила создать план действий для реализации наших договоренностей", - заявил глава МИД Азербайджана.