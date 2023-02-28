Глава МИД: Отношения Азербайджана и РФ достигли уровня стратегического партнерства

Сотрудничество Азербайджана и России за прошедшие 30 лет можно охарактеризовать как поступательное развитие дружеских и добрососедских отношений, которые достигли уровня стратегического партнерства.

Сотрудничество Азербайджана и России за прошедшие 30 лет можно охарактеризовать как поступательное развитие дружеских и добрососедских отношений, которые достигли уровня стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Сегодня мы провели обстоятельные обсуждения, обсудили широкий спектр вопросов касательно двусторонних отношений, была возможность подвести итоги прошлого года и планы на этот год", -заявил Д. Байрамов, напомнив, что в прошлом году страны отметили 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.

"Сотрудничество стран можно охарактеризовать как поступательное развитие дружеских добрососедских отношений, которые достигли уровня стратегического партнерства. И в этом контексте подписанная в прошлом году Декларация является логическим итогом данного 30-летнего исторического периода", - заявил глава МИД.

Он отметил, что между Азербайджаном и РФ выстроились очень доверительные отношения.