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Глава МИД: Отношения Азербайджана и РФ достигли уровня стратегического партнерства

Глава МИД: Отношения Азербайджана и РФ достигли уровня стратегического партнерства Сотрудничество Азербайджана и России за прошедшие 30 лет можно охарактеризовать как поступательное развитие дружеских и добрососедских отношений, которые достигли уровня стратегического партнерства.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 13:14
Глава МИД: Отношения Азербайджана и РФ достигли уровня стратегического партнерства

Сотрудничество Азербайджана и России за прошедшие 30 лет можно охарактеризовать как поступательное развитие дружеских и добрососедских отношений, которые достигли уровня стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Сегодня мы провели обстоятельные обсуждения, обсудили широкий спектр вопросов касательно двусторонних отношений, была возможность подвести итоги прошлого года и планы на этот год", -заявил Д. Байрамов, напомнив, что в прошлом году страны отметили 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.

"Сотрудничество стран можно охарактеризовать как поступательное развитие дружеских добрососедских отношений, которые достигли уровня стратегического партнерства. И в этом контексте подписанная в прошлом году Декларация является логическим итогом данного 30-летнего исторического периода", - заявил глава МИД.

Он отметил, что между Азербайджаном и РФ выстроились очень доверительные отношения.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb”

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