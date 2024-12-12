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Глава МИД: Открытие Зангезурского коридора зависит от полного выполнения Арменией своих обязательств

Глава МИД: Открытие Зангезурского коридора зависит от полного выполнения Арменией своих обязательств Открытие Зангезурского коридора зависит от полного выполнения Арменией своих обязательств.
Внешняя политика
12 декабря 2024 г. 12:50
Глава МИД: Открытие Зангезурского коридора зависит от полного выполнения Арменией своих обязательств

Открытие Зангезурского коридора зависит от полного выполнения Арменией своих обязательств.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

По его словам, по этому вопросу окончательного положительного решения нет.

Министр заявил, что Азербайджан продолжает активно вести работы на своей территории по строительству железной дороги.

"Большая часть строительства железной дороги уже завершена, ведутся работы по оставшимся участкам. По достигнутой с Ираном договоренности продолжается строительство моста через реку Араз. То есть ведутся работы по строительству маршрута между западной границей Азербайджана и Нахчываном через Иран", - сказал глава МИД.

"Открытие короткого маршрута, то есть коридора через территорию Армении, зависит от полного выполнения официальным Ереваном своих обязательств", - подчеркнул Байрамов.

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Версия на английском языке FM: Zangazur Corridor opening depends on Armenia's full compliance with agreement
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Zəngəzur dəhlizinin açılması Ermənistanın öhdəliklərini tam yerinə yetirməsindən asılıdır

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