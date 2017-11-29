Глава МИД: Открытие посольства Коста-Рики в Азербайджане является признаком добрых отношений

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Открытие посольства в Баку является признаком добрых отношений, которые существуют между Азербайджаном и Коста-Рикой.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика Мануэль Гонзалес Санз.

Глава МИД отметил, что это его третий визит в страну.

"Сегодня очень важный день для моей страны, так как мы открываем наше посольство в Азербайджане. Это очень явное свидетельство дружбы, которую мы построили за достаточно короткий промежуток времени. Несмотря на то, что дипотношения между нами были установлены давно, в последнее время мы значительно развили наше сотрудничество", - заявил Санз.

Министр выразил благодарность президенту Азербайджана за интересную беседу, которая состоялась сегодня.

Мануэль Гонзалес Санз выразил заинтересованность в том, чтобы "Азербайджан стал важным стратегическим партнером Коста-Рики среди стран в этой части света".

Он отметил важность укрепления контактов между народами: "Отношения между правительствами двух стран находятся на высоком уровне. Сейчас народы двух стран должны брать пример с этой политической платформы".

Глава МИД Коста-Рики выразил надежду, что Азербайджан также откроет посольство в Сан-Хосе.

По словам министра, развитие торговых отношений двух стран имеет большой потенциал, а также существует перспектива развития сферы взаимных инвестиций.

Мануэль Гонзалес Санз отметил, что возглавлять посольство в Баку пока будет временный поверенный, и выразил надежду, что уже в следующем году будет назначен посол Коста-Рики в Азербайджане.