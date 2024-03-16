Глава МИД: Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни наших граждан

Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана.

Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с администратором Программы развития ООН Ахимом Штайнером, который находится с визитом в стране с целью участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

На встрече обсуждались повестка дня сотрудничества в рамках Программы развития ООН, текущие перспективы, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также региональная ситуация в постконфликтный период.

Говоря о положительных результатах долгосрочного сотрудничества между ПРООН и Азербайджаном, Байрамов отметил важность продолжения существующего партнерства.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.