Глава МИД: Оставшееся безнаказанным в прошлом сеет зерна для более тяжкого преступления в будущем

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Сегодня ситуация беженцев и вынужденных переселенцев в соответствующих странах продолжает оставаться самым сложным и проблемным вопросом. Пользуясь случаем, я высоко ценю усилия Турции, Ливана и Иордании, которые взвалили на себя тяжкий груз по обеспечению для беженцев из конфликтных зон срочных и временных убежищ".

Как сообщает Report, об этом на международной конференции на тему жертв этнического и религиозного насилия на Ближнем Востоке заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Глава МИД подчеркнул, что несмотря на большой масштаб беженцев, азербайджанское государство добилось больших продвижений в вопросе улучшения жилищных условий вынужденных переселенцев:

"Мы не должны забывать, что восстановление полных прав беженцев и вынужденных переселенцев требует их добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения в родные дома.

Я хочу обратить ваше внимание на Резолюцию по защите культурых ценностей во время вооруженных конфликтов Совета по правам человека ООН, принятую по инициативе Азербайджана 11 лет назад, в 2007 году, вернее до того, как мировое сообщество было потрясено ужасами на Ближнем Востоке. Не следует забывать, что оставшееся безнаказанным в прошлом сеет зерна для более тяжкого преступления в будущем".