​Глава МИД: Оккупация Арменией территорий Азербайджана не позволяет сосуществовать в рамках единого таможенного союза с этой страной

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прокомментировал возможность вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Как сообщает Report со ссылкой на российский канал "Россия 24", министр заявил, что нынешнее руководство Азербайджана действует исходя из национальных интересов.

"В ЕАЭС очень большую составляющую играет таможенный союз, а наличие оккупированных Арменией территорий не позволяет нам сосуществовать в рамках единого таможенного союза с Арменией. Если Армения выведет свои войска, если откроются границы, если будет нормализация ситуации, если будет экономическая составляющая между Арменией и Азербайджаном, то кто знает, что произойдет завтра?!" , - заявил Э. Мамедъяров.

Министр отметил, что несмотря на то, что нагорно-карабахский конфликт еще не нашел своего решения, он с оптимизмом надеется, что стороны смогут найти общие точки соприкосновения: "Я с оптимизмом думаю, что мы можем найти точки соприкосновения, чтобы пусть не решить его окончательно, потому что это слишком долгий процесс, и наскоком его не взять, а поэтапно, посредством мер доверия выйти к этому урегулированию".

Говоря об отношениях Азербайджана и России, Э. Мамедъяров отметил, что они находятся на очень высоком уровне стратегического партнерства и охватывают как политическую, так экономическую и гуманитарные сферы.