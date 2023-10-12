Глава МИД Азербайджана: Обсудили широкий круг вопросов на заседании совета министров СНГ

В рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ был обсужден широкий круг вопросов в области экономики, торговли, инвестиций и т.д.

В рамках заседания совета министров иностранных дел СНГ был обсужден широкий круг вопросов в области экономики, торговли, инвестиций и т.д.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Рад присутствовать и выступить с заявлением на заседании совета министров иностранных дел СНГ в рамках рабочего визита в Бишкек. Мы обсудили широкий круг вопросов в области экономики, торговли, инвестиций, транспорта, связи, коммуникаций, образования, спорта и др", - говорится в публикации.