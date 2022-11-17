Глава МИД обсудил со спецпредставителем президента РФ нормализацию азербайджано-армянских отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались гуманитарные вопросы и меры по построению доверия в регионе.

Дж.Байрамов проинформировал спецпредставителя о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.

Михаил Швыдкой подчеркнул важность усилий Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе. Он выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий в культурной и гуманитарной сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.