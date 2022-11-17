Глава МИД обсудил со спецпредставителем президента РФ нормализацию азербайджано-армянских отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
На встрече обсуждались гуманитарные вопросы и меры по построению доверия в регионе.
Дж.Байрамов проинформировал спецпредставителя о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.
Михаил Швыдкой подчеркнул важность усилий Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе. Он выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий в культурной и гуманитарной сферах.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.