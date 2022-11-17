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Глава МИД обсудил со спецпредставителем президента РФ нормализацию азербайджано-армянских отношений

Глава МИД обсудил со спецпредставителем президента РФ нормализацию азербайджано-армянских отношений Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 20:35
Глава МИД обсудил со спецпредставителем президента РФ нормализацию азербайджано-армянских отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались гуманитарные вопросы и меры по построению доверия в регионе.

Дж.Байрамов проинформировал спецпредставителя о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.

Михаил Швыдкой подчеркнул важность усилий Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе. Он выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий в культурной и гуманитарной сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM discusses normalization of Azerbaijan-Armenia relations with Putin's special rep
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Putinin xüsusi nümayəndəsi ilə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə edib

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