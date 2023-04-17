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Глава МИД обсудил с советником Госдепа США мирное соглашение между Баку и Ереваном

Глава МИД обсудил с советником Госдепа США мирное соглашение между Баку и Ереваном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Льюисом Боно.
Внешняя политика
17 апреля 2023 г. 16:34
Глава МИД обсудил с советником Госдепа США мирное соглашение между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луисом Боно.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждены дальнейшие перспективы переговорного процесса по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, а также другие компоненты процесса нормализации отношений между двумя странами.

Байрамов отметил, что в рамках трехстороннего заявления Армения не выполнила свои обязательства, не вывела полностью свои силы с азербайджанских территорий, а также продолжает осуществлять военные и политические провокации. Глава МИД также отметил, что двое азербайджанских военнослужащих были взяты в плен, в отношении одного из пленных было применено физическое насилие. Д. Байрамов подчеркнул важность их немедленного освобождения.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov discusses Azerbaijan-Armenia peace agreement with US official
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişini müzakirə edib

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