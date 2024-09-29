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Глава МИД обсудил с генсеком ОИС председательство Азербайджана на COP29

Глава МИД обсудил с генсеком ОИС председательство Азербайджана на COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой председательство Баку на COP29.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 00:12
Глава МИД обсудил с генсеком ОИС председательство Азербайджана на COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой председательство Баку на COP29.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"На полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хисейном Брахимом Тахой и обсудил повестку сотрудничества Азербайджан-ОИС. [На встрече] была высоко оценена активная роль Азербайджана в деятельности ОИС, подчеркнута готовность к дальнейшему сотрудничеству. Министр Джейхун Байрамов также предоставил информацию о председательстве Азербайджана на COP29, приоритетах климатического финансирования и связанных с этим инициативах", – отметила пресс-служба.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов накануне выступил на Ежегодном координационном совещании глав МИД стран-членов ОИС, где подчеркнул приверженность Азербайджана исламской солидарности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı İƏT-in Baş katibi ilə ölkəsinin COP29-a sədrliyini müzakirə edib

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