Глава МИД обсудил с генсеком ОИС председательство Азербайджана на COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой председательство Баку на COP29.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой председательство Баку на COP29.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"На полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хисейном Брахимом Тахой и обсудил повестку сотрудничества Азербайджан-ОИС. [На встрече] была высоко оценена активная роль Азербайджана в деятельности ОИС, подчеркнута готовность к дальнейшему сотрудничеству. Министр Джейхун Байрамов также предоставил информацию о председательстве Азербайджана на COP29, приоритетах климатического финансирования и связанных с этим инициативах", – отметила пресс-служба.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов накануне выступил на Ежегодном координационном совещании глав МИД стран-членов ОИС, где подчеркнул приверженность Азербайджана исламской солидарности.