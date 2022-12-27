Глава МИД обозначил приоритеты внешней политики Азербайджана на 2023 год

Устойчивое развитие и мир являются основными приоритетами Азербайджана.

Устойчивое развитие и мир являются основными приоритетами Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, фундаментальные приоритеты Азербайджана на 2023 год останутся неизменными:

"Приоритетом является развитие сотрудничества с важными партнерами. Азербайджан также продолжит быть активным и в рамках многосторонних платформ.

Устойчивое развития и мир являются для нас основными приоритетами. Надеемся, что что противоположная сторона будет также нацелена на мир. Хотелось бы увидеть развитие в транспортных коммуникациях и подписание мира", заявил Д. Байрамов.