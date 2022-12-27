О нас

Глава МИД обозначил приоритеты внешней политики Азербайджана на 2023 год

Глава МИД обозначил приоритеты внешней политики Азербайджана на 2023 год Устойчивое развитие и мир являются основными приоритетами Азербайджана.
Внешняя политика
27 декабря 2022 г. 17:14
Глава МИД обозначил приоритеты внешней политики Азербайджана на 2023 год

Устойчивое развитие и мир являются основными приоритетами Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, фундаментальные приоритеты Азербайджана на 2023 год останутся неизменными:

"Приоритетом является развитие сотрудничества с важными партнерами. Азербайджан также продолжит быть активным и в рамках многосторонних платформ.

Устойчивое развития и мир являются для нас основными приоритетами. Надеемся, что что противоположная сторона будет также нацелена на мир. Хотелось бы увидеть развитие в транспортных коммуникациях и подписание мира", заявил Д. Байрамов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri Azərbaycanın 2023-cü il üçün xarici siyasət prioritetlərini açıqlayıb
Версия на английском языке Minister Bayramov outlines priorities of Azerbaijan's foreign policy for 2023

Самое читаемое

Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
21 декабря 2022 г. 14:26
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi