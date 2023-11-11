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Глава МИД об израильско-палестинском конфликте: Страдания мирного населения вызывают озабоченность

Глава МИД об израильско-палестинском конфликте: Страдания мирного населения вызывают озабоченность Продолжение существующей напряженности в зоне израильско-палестинского конфликта вызывает серьезную озабоченность, особенно в связи с тем, что от нынешней эскалации больше всего страдают гражданские лица.
Внешняя политика
11 ноября 2023 г. 21:17
Глава МИД об израильско-палестинском конфликте: Страдания мирного населения вызывают озабоченность

Продолжение напряженности в зоне израильско-палестинского конфликта и, в частности, тот факт, что наиболее пострадавшей от нынешней эскалации стороной являются гражданские лица, вызывают серьезную озабоченность.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Министр выразил соболезнования семьям жертв конфликта от имени официального Баку.

Отметив, что Азербайджан присоединяется к призывам о немедленной деэскалации ситуации и незамедлительном прекращении военных операций, министр указал на необходимость отказа от действий, которые могут усугубить сложившуюся чувствительную ситуацию для всего Ближневосточного региона, и важность мобилизации всех усилий международного сообщества.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı İsrail – Fələstin münaqişəsi barədə: Mülki şəxslərin əziyyət çəkməsi narahatlıq doğurur

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