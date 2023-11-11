Глава МИД об израильско-палестинском конфликте: Страдания мирного населения вызывают озабоченность

Продолжение напряженности в зоне израильско-палестинского конфликта и, в частности, тот факт, что наиболее пострадавшей от нынешней эскалации стороной являются гражданские лица, вызывают серьезную озабоченность.
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Министр выразил соболезнования семьям жертв конфликта от имени официального Баку.
Отметив, что Азербайджан присоединяется к призывам о немедленной деэскалации ситуации и незамедлительном прекращении военных операций, министр указал на необходимость отказа от действий, которые могут усугубить сложившуюся чувствительную ситуацию для всего Ближневосточного региона, и важность мобилизации всех усилий международного сообщества.