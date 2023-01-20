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Глава МИД: Главная цель акции на дороге Ханкенди-Лачын – остановить экотеррор

Глава МИД: Главная цель акции на дороге Ханкенди-Лачын – остановить экотеррор "Некоторые силы пытаются представить акцию, которая проходит на дороге Ханкенди-Лачын, как блокаду".
Внешняя политика
20 января 2023 г. 10:33
Глава МИД: Главная цель акции на дороге Ханкенди-Лачын – остановить экотеррор

"Некоторые силы пытаются представить акцию, которая проходит на дороге Ханкенди-Лачын, как блокаду".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил журналистам.

"Позиция Азербайджанского государства предельно ясна. У участников этой мирной акции нет намерения создать гуманитарную катастрофу. Все транспортные средства беспрепятственно передвигаются по этой дороге. Мы, как ответственное государство, сообщаем о предпринимаемых шагах. Основная цель акции – остановить экологический террор", - отметил Дж.Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən aksiya barədə açıqlama verib: "Əsas hədəf ekoloji fəlakətlərin dayandırılmasıdır"

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