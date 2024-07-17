Глава МИД Новой Каледонии: Франция должна дать всем народам возможность пользоваться своими правами

Франция должна создать все условия, чтобы представители каждого народа могли пользоваться своими правами.

Франция должна создать все условия, чтобы представители каждого народа могли пользоваться своими правами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест на первом Съезде движений за независимость колонизированных Францией территорий в Баку.

Он отметил, что Франция сегодня борется с рядом проблем и сложностей внутри страны: "Ни для кого не секрет, что Франция сегодня борется с проблемами бедности и мигрантов. Мы не враждуем с французским народом. Однако должны быть созданы все необходимые условия, чтобы представитель каждого народа мог пользоваться своими правами".

Форрест также подчеркнул важное значение сегодняшнего мероприятия. Мы построим новый миропорядок путем обмена идеями, добавил он.