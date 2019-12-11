Глава МИД: Нидерланды являются одним из традиционных партнеров Азербайджана

Нидерланды являются одним из традиционных партнеров Азербайджана с момента восстановления независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в cтатье министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова европейскому изданию Diplomat Magazine.

В ней отмечается, что у двух стран сложилась полноценная и насыщенная повестка дня взаимовыгодного сотрудничества.

"Азербайджан считает Нидерланды близким союзником и надежным партнером как в двусторонних, так и многосторонних отношениях. Отношения строятся на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета. Сотрудничество охватывает такие сферы, как торговля, логистика, сельское хозяйство, образование, туризм и т. д",- отмечает глава МИД.

Товарооборот между Нидерландами и Азербайджаном в 2018 году составил 181,83 миллиона долларов США, из которых 77,9 млн. приходится на экспорт азербайджанской продукции в Нидерланды и 103,8 млн. - на импорт голландской продукции в Азербайджан.

"Нидерланды продолжают оставаться одним из главных инвесторов в ненефтяном секторе Азербайджана. Голландские компании реализуют масштабные проекты в таких областях, как логистика, транспорт, охрана окружающей среды и сельское хозяйство. Среди успешно реализованных проектов можно назвать проектирование и строительство Бакинского международного морского торгового порта, обеспечение экологических решений по устранению последствий загрязнения озер разливами нефти и урбанизации на Абшеронском полуострове, строительство модельной фермы в Азербайджане на основе голландского сельскохозяйственного опыта и ноу-хау".

Э. Мамедъяров также подчеркнул, что внешнеполитические достижения Азербайджана основаны на установлении хороших отношений со своими соседями и другими странами мира, а также на равноправном диалоге и сотрудничестве на основе взаимных интересов.

"Наши внешнеполитические приоритеты включают укрепление суверенитета и независимости страны, устранение последствий военной агрессии Армении в отношении Азербайджана и восстановление территориальной целостности в рамках международно признанных границ, а также продолжение масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана, дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми международными субъектами, включая государства, ассоциации и международные организации",- подчеркнул министр, отметив при этом, что "на пути к достижению этих конструктивных целей Азербайджан надеется продолжить подлинное партнерство с крупнейшими экономическими партнерами, представленными странами ЕС, включая Нидерланды".