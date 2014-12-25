Глава МИД Азербайджана: Неразрешенность конфликта является самой большой угрозой для регионального мира и безопасности - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Маммедъяров дал интервью по итогам 2014-го года ряду СМИ Азербайджана, включая информационное агентство Report. Представляем Вашему вниманию данное интервью:
- Как бы Вы охарактеризовали внешнюю политику Азербайджана, ее основополагающие принципы и приоритеты в 2014 году?
- Президент Ильхам Алиев, выступая на проведенном 7 июля 2014 года пятом совещании руководителей органов дипломатической службы Азербайджана, отметил принципиальное и последовательное проведение внешней политики Азербайджана, подчеркнул, что азербайджанская дипломатия переживает период развития, и поставил новые задачи.
В соответствии с намеченным руководством страны стратегическим курсом и нашими национальными интересами Министерство иностранных дел в 2014 году также обеспечило проведение на международной арене независимого, активного и гибкого внешнеполитическ
Азербайджан, осуществляющий свою внешнюю политику на основе норм и принципов международного права, устава ООН, в межгосударственн
В уходящем году система международных отношений, наряду с противоречиями и такими тенденциями, как разделение на военно-политичес
В таких тревожных условиях защита независимости и суверенитета нашей страны, ликвидация последствий агрессии и оккупации Армении и обеспечение нашей территориальной целостности, предупреждение политико-диплома
Двусторонняя дипломатия получила развитие как основной механизм сотрудничества в наших связях с государствами мира. В целом же, в соответствии с философией и основополагающим
В двусторонней дипломатии в центре внимания находились связи с соседними государствами. Сегодня между Азербайджаном и соседними государствами сформировались отношения стратегического сотрудничества на основе принципов добрососедства, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества. На основе модели успешного двустороннего сотрудничества развиваются форматы трехстороннего сотрудничества - Азербайджан-Груз
С географической, исторической, традиционной и геополитической точек зрения внешняя политика Азербайджана не ограничивается одним регионом и обладает такими измерениями, как Южный Кавказ, бассейн Каспийского моря и Центральная Азия, Юго-Восточная Европа, Исламский мир, постсоветское и Евроатлантическо
В частности, с учетом дальнейшего расширения географических измерений нашей внешней политики после непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2012-2013 годах и возрастания возможностей ее влияния на глобальные процессы наши двусторонние связи, наряду с Латинской Америкой, получили благоприятные возможности для развития по азиатскому и африканскому направлениям. Создание в этих регионах наших новых дипломатических представительств и осуществляемые взаимные визиты составляют серьезную основу дальнейшего развития связей и укрепления нашей позиции.
В результате успешной политики, проводимой нами на двусторонней и многосторонней основе, Баку сегодня наряду со статусом регионального и даже в более широких рамках – делового, культурного, спортивного центра, получает также статус "дипломатической столицы", где обсуждаются глобальные проблемы. Это еще раз подтверждают мероприятия, проведенные в течение года в Баку по линии международных организаций, визиты, осуществленные на двусторонней и многосторонней основе.
Таким образом, как продолжение успешной внутренней политики, наша независимая, принципиальная, гибкая и последовательная внешняя политика служила национальным интересам, несмотря на происходящие вокруг нас тревожные процессы, Азербайджан еще более упрочил свою позицию как развивающегося и процветающего пространства для сотрудничества.
- Просим проинформировать о работе, проделанной в течение года по урегулированию армяно-азербайдж
- Ликвидация последствий агрессии и оккупации Армении против Азербайджана и урегулирование конфликта – это стоящая перед нами приоритетная задача. В процессе переговоров по урегулированию конфликта основу нашей позиции составляют вывод армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, ликвидация оккупации и агрессии, являющихся фундаментальной основой конфликта, возвращение азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам, восстановление территориальной целостности и суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана. До сведения наших партнеров на всех встречах однозначно было доведено, что территориальная целостность Азербайджанской Республики не является предметом переговоров по урегулированию конфликта. Политическую и правовую основу нашей позиции составляют нормы и принципы международного права, устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН и документы, принятые другими международными документациями.
Международная общественность видит урегулирование конфликта именно в рамках перечисленных принципов, в частности, территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики. В течение года в рамках международных организаций была проделана последовательная работа, направленная на укрепление этой позиции.
Так, в итоговом заявлении саммита НАТО, проведенного 4-5 сентября в Уэльсе, государства-учас
Кроме того, это известная позиция по урегулированию конфликта нашла свое подкрепление в итоговых документах Совета сотрудничества тюркоязычных государств, трехсторонних встреч Азербайджан-Груз
Хотя Армения всеми силами пыталась помешать принятию документов, призывающих к урегулированию конфликта именно в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана, тем не менее, потерпела неудачу.
Проделана определенная работа и по признанию одной из самых страшных трагедий человечества – Ходжалинского геноцида и почтения памяти ее жертв, доведения до внимания международной общественности Карабахских реалий. Так, на сегодняшний день в парламентах Колумбии, Чехии, Румынии, Сербии, Гондураса, Перу, Панамы, Пакистана, Мексики, Иордании, Боснии и Герцеговины и Судана, в 15 штатах Соединенных Штатов Америки официально признан Ходжалинский геноцид, получили поддержку территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, в том числе наша страна была расценена этими государствами как стратегический партнер.
Пресечение незаконной деятельности на наших оккупированных территориях, недопущение привлечения к этой деятельности иностранных физических и юридических лиц находится в центре внимания Министерства иностранных дел, в том числе наших дипломатических представительств
- Азербайджан неоднократно заявлял о готовности работать над Большим мирным соглашением. Сопредседатели в своих последних заявлениях также отметили, что поддерживают начало работы над мирным соглашением. Какова позиция армянской стороны в этом вопросе? Насколько реально начало работы над мирным соглашением?
- На встречах президентов Армении и Азербайджана, проведенных 10 августа 2014 года в Сочи по инициативе Президента России Владимира Путина с участием стран-сопредседа
Однако Армения, видя позитивные тенденции в области урегулирования конфликта, прибегла к провокации для нарушения переговоров и целенаправленног
Согласно международному праву и уставу ООН, Армения как государство-агре
Неразрешенность конфликта является самой большой угрозой для регионального мира и безопасности, вся ответственность за это ложится на Армению, как захватническое государство. Для мирного урегулирования конфликта, в первую очередь, армянские вооруженные силы должны быть выведены с азербайджанских территорий.
- Что Вы можете сказать о сотрудничестве Азербайджана с ООН и участии страны в глобальных процессах в 2014 году?
- Была осуществлена активная работа с международными организациями, составляющими основу нашей многосторонней дипломатии, и в этом ряду особое значение имеет наша деятельность в ООН.
Азербайджан выступил в ходе общих обсуждений на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной определению новых целей развития, стоящих перед миром на период после 2015 года и представил свои взгляды с точки зрения глобального развития.
На прошедшем в 2000 году Саммите тысячелетия со стороны государств были определены Цели развития тысячелетия, которые предусмотрено осуществить до 2015 года.
В 2015 году исполняется 70-я годовщина ООН. Это, наряду с символическим значением, также обещает благоприятные возможности для рассмотрения успехов, достигнутых ООН за прошедшие 70 лет, а также для определения предстоящих задач. Следует в целостной форме рассмотреть цели ООН в связи с будущим обеспечением международного порядка. В этом контексте в рамках процессов, связанных с 70-летним юбилеем, считаем важным уделить внимание, наряду с вопросами мира и безопасности, также вопросам благосостояния и развития. Выступая с этого подробного подхода, считаем, что вопрос реформ в рамках ООН не следует ограничивать только лишь Советом Безопасности ООН. В целом, необходимо всестороннее рассмотрение вопроса эффективности системы ООН.
Отрадно, что Азербайджан в кратчайшие сроки сумел выполнить цели развития тысячелетия и является государством, вступившим на совершенно новый этап развития. Азербайджан, добившийся высокого развития на национальном уровне, посредством крупномасштабных проектов, инициатором и непосредственным участником которых он является, вносит свой вклад в сотрудничество и развитие в регионе и за его пределами. Такие проекты, как Трансанатолийски
Успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество с Альянсом цивилизаций ООН по пропаганде на международном уровне успехов Азербайджана, являющегося примером мультикультурали
Наряду с вышеотмеченными фактами, Азербайджан также принял активное участие и внес свой вклад в обсуждение таких глобальных вопросов, как обеспечение международного мира и безопасности, борьба с терроризмом, разоружение и нераспространени
- Некоторые эксперты высказывают мнения о том, что взамен урегулирования армяно-азербайдж
- В первую очередь, хотел бы подчеркнуть, что территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики и ее границы, признанные на международном уровне, ни в коем случае не могут быть объектом торга.
Что касается отмеченных вами интеграционных процессов, Азербайджан с уважением относится к решениям каждого суверенного государства. В настоящее время осуществляющая независимую политику Азербайджанская Республика в политических, экономических и торговых связях отдает предпочтение двустороннему формату, что полностью оправдывает себя с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества. В целом, очень важно также мнение всей общественности страны в связи с какими-либо интеграционными процессами.
Азербайджан не получал официального обращения о вступлении в членство в вышеназванной структуре, и в повестке дня Азербайджана такой вопрос не стоит.
- Налицо устойчивое развитие российско-азерба
- Между Азербайджаном и Россией существуют теплые и дружественные отношения, опирающиеся на взаимоуважение и взаимовыгодное сотрудничество. Расширение круга охвата наших связей в области политики, экономики, торговли, военной и военно-техническ
Одним из характерных особенностей азербайджано-рос
- Как Вы оцениваете председательство Азербайджана в Комитете Министров Совета Европы, а также его связи с Европейским Союзом и другими организациями?
- Азербайджанская Республика после вступления в 2001 году в члены Совета Европы (СЕ) впервые с 14 мая 2014 года в течение шести месяцев председательство
Приоритеты председательства Азербайджанской Республики, учитывая актуальные вопросы, стоящие в повестке дня СЕ, а также угрозы, с которыми сталкиваются государства-член
Поощрение принципов сотрудничества, основывающихся на равноправные и взаимные интересы, составляют основу отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС). Двусторонние документы, подписанные на Вильнюсском саммите стран Восточного партнерства и ЕС,а в последующий период и работа, осуществляемая по их исполнению, являются главной составной частью сотрудничества Азербайджана с ЕС. Были поощрены развитие связей между деловыми кругами, расширение туризма, в частности, возможности, созданные в результате подписания Соглашения об упрощении визового режима, которое послужит упрощению визитов граждан Азербайджана, работающих в области науки, образования и исследований, в страны ЕС, а также Соглашения о реадмиссии. Кроме этого, Протокол об участии Азербайджана в программах ЕС, подписанный в ходе официального визита 14 июня 2014 года в нашу страну бывшего президента Еврокомиссии Жозе М.Баррозу, стал важным документом, способствующим усилению кадрового потенциала в соответствующих государственных структурах, а также обмену опытом в экономической, культурной и гуманитарной областях.
Успешно был продолжен внешнеполитическ
Тесные связи Азербайджана со странами-членами ЕС послужили импульсом для развития отношений Азербайджан-ЕС. Так как расширяющийся диалог с этим странами в индивидуальном порядке в политической, экономической и культурно-гумани
В центре внимания находилось развитие политических, торгово-экономич
В рамках сотрудничества с ОБСЕ следует отметить визит в нашу страну действующего председателя ОБСЕ, Президента Швейцарской Конфедерации и министра иностранных дел господина Дидье Буркхалтера, проведение впервые в Баку ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Страна уже 20 лет тесно сотрудничает с ЮНЕСКО по всем приоритетным направлениям организации, в том числе, в области образования, науки, культуры, коммуникаций и др. Азербайджан присоединился почти ко всем конвенциям организации, стал членом различных комитетов, провел ряд международных мероприятий. В развитии отношений Азербайджан-ЮНЕС
4 июня 2014 года в турецком городе Бодрум прошел Саммит Организации сотрудничества тюркоязычных государств (ОСТГ), в котором принял участие Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев. Согласно решению президентов государств-члено
Азербайджан принял активное участие в деятельности Всемирной организации интеллектуальной собственности, Конференции ООН по торговле и развитию, Всемирной таможенной организации, Международного телекоммуникацио
- Известно, что Азербайджан уже превратился из страны, получающей помощь, в страну-донора, и в международном масштабе реализует в этом направлении различные проекты по оказанию помощи. В этой связи просим Вас проинформировать о деятельности в 2014 году Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA), учрежденного при Министерстве иностранных дел.
- Стремительное развитие Азербайджанской Республики за последние годы создало условия для вступления нашей страны в семью мировых государств-донор
В целом, оказание помощи и поддержка нуждающегося – одно из многочисленных высоких нравственных качеств, присущих азербайджанскому народу. В этом смысле необходимо особо отметить роль Фонда Гейдара Алиева, осуществляющего благородную миссию в нашей стране и за ее пределами.
В 2011 году при Министерстве иностранных дел было учреждено Агентство помощи международному развитию Азербайджанской Республики (AIDA).
В результате офтальмологическ
Наша страна также держит в центре внимания оказание помощи странам, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Так, была оказана гуманитарная помощь Афганистану, Сербии, Боснии и Герцеговине, Сент-Винсенту и Гренадинам, Пакистану и сектору Газа. В качестве примера хотел бы отметить проведение AIDA и посольством нашей страны в Пакистанегуманитарных акций для населения 8 городов, пострадавших в результате произошедших в сентябре сильных ливней. В ходе гуманитарных акций была оказана гуманитарная помощь, состоящая из продуктов питания, примерно 25 тысячам человек.
Хотел бы особо отметить, что накануне 91-й годовщины со дня рождения общенациональног
В результате этого проекта была полностью решена проблема снабжения качественной питьевой водой десятков тысяч жителей региона, лишенных питьевой воды и веками собиравших дождевую воду из коллекторов для использования в бытовых целях.
Курсы повышения квалификации по технологиям повышения нефтедобычи, в пятый раз организованные AIDA, создали возможность для приобщения развивающихся стран к знаниям и опыту в этой сфере Азербайджана, являющегося древней нефтяной страной. Проведение совместных исследований на нефтяных месторождениях зарубежных государств также создает условия для укрепления авторитета нефтяной науки Азербайджана в мире.
Наряду с этим, в целях доведения до официальных и научно-обществен
Таким образом, AIDA посредством своих программ и проектов на глобальном уровне вносит вклад в устойчивое развитие и гуманитарные миссии. Эти благородные миссии будут продолжены.
- Как Вы оцениваете развитие внешних экономических и торговых связей Азербайджана в 2014 году?
- Как в предыдущие годы, так и в 2014 году был предпринят ряд важных дел и мер по расширению экономических и торговых связей Азербайджанской Республики в зарубежных странах.
Развитие внешних экономических связей Азербайджана совместно с Министерством экономики и промышленности и другими государственными структурами, поощрение экономического потенциала страны за рубежом, организация поездок представителей государственных и деловых кругов Азербайджана и зарубежных стран, проведение Азербайджаном совместно с зарубежными государствами межправительстве
Так, в 2014 году в целях развития торгово-экономич
Были проведены 23 бизнес-форумов для поощрения экономического потенциала нашей страны за рубежом, развития сотрудничества между деловыми кругами, ознакомления зарубежных инвесторов с экономическими возможностями, бизнес- и инвестиционным климатом нашей страны, выведения продукции и услуг наших компаний на внешние рынки, а также привлечения в нашу страну современных технологий, применяемых в зарубежных странах.
В 2014 году устойчиво увеличилось число иностранных компаний, проявляющих интерес к благоприятному бизнес-климату, созданному в результате реформ и экономической политики, проводимых в нашей стране, и количество предложений по сотрудничеству с Азербайджаном. В целях отбора этих предложений на основе конкурентности и в соответствии с интересами нашей страны были предприняты действия по привлечению компаний, намеренных анализировать деловые предложения зарубежных компаний, обоснованию вклада, который может быть вложен в нашу экономику, дальнейшей эффективности нашего сотрудничества, выгоде для нашей страны, обеспечению доставки новых технологий в нашу страну, вложению долгосрочных инвестиций в производственную сферу.
- В 2015 году армяне отметят 100-летие надуманного "геноцида". Ранее было заявлено о совместном ответе Азербайджана и Турции на эти претензии. Каковы планы Азербайджана в этих рамках?
- Неприемлема фальсификация истории, а также превращение ее в объект политической спекуляции для использования в определенных целях. Наглядным свидетельством этого является кампания по вопросу так называемого "геноцида армян".
К сожалению, вместо того, чтобы положить конец оккупации и агрессии против Азербайджана и притязаниям в отношении соседних государств, создать нормальные и цивилизованные отношения, Армения занята такими действиями.
На совместной пресс-конференци
Выступая с этих позиций, министерства иностранных дел и другие соответствующие структуры двух стран проводят координированную работу. Основное внимание в этом направлено на разоблачение армянской лжи и предоставление исторической правды, основанной на фактах.
Одновременно до внимания международной общественности более обстоятельно доводятся такие факты, как массовый геноцид, совершенный армянами в марте 1918 года против азербайджанцев в Баку, Губе и на других исторических азербайджанских землях, являющихся в настоящее время территорией Армении, геноцид, учиненный в Ходжалы в результате агрессии Армении против Азербайджана, и проведение на оккупированных азербайджанских территориях и на территории самой Армении кровавой этнической чистки в отношении более миллиона азербайджанцев. За все это Армения несет ответственность на основе международного гуманитарного права. Вместо того, чтобы искажать историю, Армения должна ответить за совершенный геноцид.
Наша совместная деятельность в этом направлении будет продолжаться.
- Как вы относитесь к направленным в последнее время против Азербайджана заявлениям под предлогом прав человека, и какими, в целом, Вы видите азербайджано-аме
- К сожалению, некоторые круги, превратив права человека в инструмент внешней политики, в целенаправленной форме проводят координированную кампанию против ряда государств. Демократия и права человека являются общечеловеческим достоянием, единой модели демократии не существует. Ни одно государство не вправе говорить о совершенстве в этой области и преподносить урок другим.
Некоторые круги вместо оценки общего положения основываются на конкретных и индивидуальных обстоятельствах, а зачастую – на вопросах, за которыми находится состав преступления, пытаясь превратить это в кампанию политического давления и клеветы.
В Азербайджане предпринимаются устойчивые шаги по защите прав человека и демократизации. Демократическое развитие является сознательным выбором азербайджанского народа и государства, а проводимые реформы осуществляются не для ублажения кого бы то ни было, а, в первую очередь, в интересах азербайджанского народа.
Азербайджан обладает твердой политической волей и будет продолжать предпринимать шаги по пути успешного политико-экономи
Связи Азербайджана с США характеризуются вкладом нашей страны в глобальную энергетическую безопасность, в борьбу против терроризма и транснациональны
Азербайджан открыт и искренен со всеми партнерами по сотрудничеству. На основе этих принципов он осуществляет доброжелательное сотрудничество с государствами мира.
- Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по совершенствовани
- На основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах, связанных с проведением I Европейских игр" от 8 августа 2014 года номер 675 проводится последовательная работа, направленная на осуществление мер, возложенных на Министерство иностранных дел. Обеспечивается предоставление Европейскому Олимпийскому Комитету, Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Международной организации гражданской авиации (ICAO) полной информации об упрощении визовых процедур и размещение в ресурсах Министерства иностранных дел и наших зарубежных дипломатических представительств правил оформления виз для приезжающих в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в зарубежных государствах.
В целях организации на более высоком уровне работы по оформлению виз для иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих в нашу страну в связи с развитием туризма в Азербайджанской Республике, принимаются последовательные меры по усовершенствован
Успешно осуществляется работа по выдаче виз приезжающим в Азербайджанскую Республику туристам в электронном порядке. В качестве доказательства можно привести постепенное увеличение числа туристов, обращающихся за электронной визой.
С 1 сентября 2014 года в результате проводимой успешной деятельности вступило в силу "Соглашение об упрощении оформления виз между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом". Началось проведение соответствующей работы, направленной на подписание с Данией, Соединенным Королевством, Ирландией, Исландией, Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном, где упомянутое соглашение не применяется, двусторонних соглашений о безвизовом въезде и выезде лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами. Между Королевством Норвегия и Азербайджанской Республикой уже подписано двустороннее соглашение «о безвизовом въезде и выезде лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами».
В целях установления и расширения сотрудничества с зарубежными странами в консульской сфере, усовершенствован
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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