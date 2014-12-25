Глава МИД Азербайджана: Неразрешенность конфликта является самой большой угрозой для регионального мира и безопасности - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Маммедъяров дал интервью по итогам 2014-го года ряду СМИ Азербайджана, включая информационное агентство Report. Представляем Вашему вниманию данное интервью:

- Как бы Вы охарактеризовали внешнюю политику Азербайджана, ее основополагающие принципы и приоритеты в 2014 году?

- Президент Ильхам Алиев, выступая на проведенном 7 июля 2014 года пятом совещании руководителей органов дипломатической службы Азербайджана, отметил принципиальное и последовательное проведение внешней политики Азербайджана, подчеркнул, что азербайджанская дипломатия переживает период развития, и поставил новые задачи.

В соответствии с намеченным руководством страны стратегическим курсом и нашими национальными интересами Министерство иностранных дел в 2014 году также обеспечило проведение на международной арене независимого, активного и гибкого внешнеполитическ ого курса, в основе которого лежат успехи, достигнутые Азербайджаном, в частности, за последние десять лет в политической, экономической и социальной сфере.

Азербайджан, осуществляющий свою внешнюю политику на основе норм и принципов международного права, устава ООН, в межгосударственн ых контактах также постоянно поощрял такие вопросы, как верховенство закона и соблюдение государствами своих обязательств. В результате данной политики Азербайджан воспринимается в мире как надежный партнер, а партнеров, желающих тесно сотрудничать с Азербайджаном, становится все больше.

В уходящем году система международных отношений, наряду с противоречиями и такими тенденциями, как разделение на военно-политичес кие блоки, угрозами, исходящими от агрессии Армении против Азербайджана, характеризовалас ь возникновением в близких к Азербайджану регионах новых очагов конфликта, размахом террора и транснациональны х угроз.

В таких тревожных условиях защита независимости и суверенитета нашей страны, ликвидация последствий агрессии и оккупации Армении и обеспечение нашей территориальной целостности, предупреждение политико-диплома тическими средствами опасности и угроз для нашей страны, поощрение наших экономических интересов, энергетической и транспортной стратегии, доведение до мира правды о нашей стране, культурная и гуманитарная дипломатия, защита прав граждан Азербайджана за рубежом и связи с азербайджанской диаспорой за рубежом являлись основными приоритетами нашей внешнеполитическ ой деятельности.

Двусторонняя дипломатия получила развитие как основной механизм сотрудничества в наших связях с государствами мира. В целом же, в соответствии с философией и основополагающим и принципами двусторонних связей, выстроенных Азербайджаном, наши двусторонние связи с тем или иным государством не носят характера, способного повлиять на наши двусторонние связи с другим государством.

В двусторонней дипломатии в центре внимания находились связи с соседними государствами. Сегодня между Азербайджаном и соседними государствами сформировались отношения стратегического сотрудничества на основе принципов добрососедства, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества. На основе модели успешного двустороннего сотрудничества развиваются форматы трехстороннего сотрудничества - Азербайджан-Груз ия-Турция, Азербайджан-Иран -Турция и Азербайджан-Турк менистан-Турция, вносящие вклад в дальнейшее развитие регионального сотрудничества и стабильности.

С географической, исторической, традиционной и геополитической точек зрения внешняя политика Азербайджана не ограничивается одним регионом и обладает такими измерениями, как Южный Кавказ, бассейн Каспийского моря и Центральная Азия, Юго-Восточная Европа, Исламский мир, постсоветское и Евроатлантическо е пространство, поэтому наш многосторонний внешнеполитическ ий курс получил развитие вдоль бассейнов Каспийского, Черного, Средиземного и Адриатического морей. Надеемся, что в предстоящие годы в дополнение к направлениям сотрудничества Юг-Юг и Восток-Запад в нашей внешней политике по вектору Север-Юг получат дальнейшее развитие также измерения Балтийского моря и Персидского залива.

В частности, с учетом дальнейшего расширения географических измерений нашей внешней политики после непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2012-2013 годах и возрастания возможностей ее влияния на глобальные процессы наши двусторонние связи, наряду с Латинской Америкой, получили благоприятные возможности для развития по азиатскому и африканскому направлениям. Создание в этих регионах наших новых дипломатических представительств и осуществляемые взаимные визиты составляют серьезную основу дальнейшего развития связей и укрепления нашей позиции.

В результате успешной политики, проводимой нами на двусторонней и многосторонней основе, Баку сегодня наряду со статусом регионального и даже в более широких рамках – делового, культурного, спортивного центра, получает также статус "дипломатической столицы", где обсуждаются глобальные проблемы. Это еще раз подтверждают мероприятия, проведенные в течение года в Баку по линии международных организаций, визиты, осуществленные на двусторонней и многосторонней основе.

Таким образом, как продолжение успешной внутренней политики, наша независимая, принципиальная, гибкая и последовательная внешняя политика служила национальным интересам, несмотря на происходящие вокруг нас тревожные процессы, Азербайджан еще более упрочил свою позицию как развивающегося и процветающего пространства для сотрудничества.

- Просим проинформировать о работе, проделанной в течение года по урегулированию армяно-азербайдж анского, нагорно-карабахс кого конфликта.

- Ликвидация последствий агрессии и оккупации Армении против Азербайджана и урегулирование конфликта – это стоящая перед нами приоритетная задача. В процессе переговоров по урегулированию конфликта основу нашей позиции составляют вывод армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, ликвидация оккупации и агрессии, являющихся фундаментальной основой конфликта, возвращение азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам, восстановление территориальной целостности и суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана. До сведения наших партнеров на всех встречах однозначно было доведено, что территориальная целостность Азербайджанской Республики не является предметом переговоров по урегулированию конфликта. Политическую и правовую основу нашей позиции составляют нормы и принципы международного права, устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН и документы, принятые другими международными документациями.

Международная общественность видит урегулирование конфликта именно в рамках перечисленных принципов, в частности, территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики. В течение года в рамках международных организаций была проделана последовательная работа, направленная на укрепление этой позиции.

Так, в итоговом заявлении саммита НАТО, проведенного 4-5 сентября в Уэльсе, государства-учас тники НАТО, выражая поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, подчеркнули, что поддерживают урегулирование конфликта на Южном Кавказе на основе именно этих принципов. Была подчеркнута неприемлемость применения силы против территориальной целостности или политической независимости государств, либо осуществления угроз путем применения силы и отмечена важность уважения признанных на международном уровне границ государств. В Джиддинской декларации Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшегося 18-19 июня в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия, была выражена солидарность справедливой позиции Азербайджана в связи с армяно-азербайдж анским, нагорно-карабахс ким конфликтом, приняты резолюции, осуждающие агрессию Армении против Азербайджана и уничтожение на оккупированных территориях нашего исторического и культурного наследия. В "Итоговом Алжирском документе", принятом по итогам XVII заседания министров иностранных дел, Движения неприсоединения, состоявшегося 28-29 мая в Алжире, получило поддержку мирное урегулирование конфликта в рамках известных резолюций Совета Безопасности ООН и территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана. Движение неприсоединения, в которое входят 120 государств, является в мировом масштабе влиятельным международным институтом, где представлено наибольшее число государств, после ООН. В итоговой декларации Форума по сотрудничеству и экономике Лиги арабских государств - Центральной Азии – Азербайджанской Республики, состоявшегося 13 мая в Эр-Рияде, еще раз была подчеркнута важность урегулирования армяно-азербайдж анского, нагорно-карабахс кого конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН на основе принципов суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, это известная позиция по урегулированию конфликта нашла свое подкрепление в итоговых документах Совета сотрудничества тюркоязычных государств, трехсторонних встреч Азербайджан-Груз ия-Турция и Азербайджан-Иран -Турция, а также в совместных заявлениях Азербайджана с другими государствами на двусторонней основе.

Хотя Армения всеми силами пыталась помешать принятию документов, призывающих к урегулированию конфликта именно в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана, тем не менее, потерпела неудачу.

Проделана определенная работа и по признанию одной из самых страшных трагедий человечества – Ходжалинского геноцида и почтения памяти ее жертв, доведения до внимания международной общественности Карабахских реалий. Так, на сегодняшний день в парламентах Колумбии, Чехии, Румынии, Сербии, Гондураса, Перу, Панамы, Пакистана, Мексики, Иордании, Боснии и Герцеговины и Судана, в 15 штатах Соединенных Штатов Америки официально признан Ходжалинский геноцид, получили поддержку территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, в том числе наша страна была расценена этими государствами как стратегический партнер.

Пресечение незаконной деятельности на наших оккупированных территориях, недопущение привлечения к этой деятельности иностранных физических и юридических лиц находится в центре внимания Министерства иностранных дел, в том числе наших дипломатических представительств , в этом направлении предпринимаются необходимые шаги как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

- Азербайджан неоднократно заявлял о готовности работать над Большим мирным соглашением. Сопредседатели в своих последних заявлениях также отметили, что поддерживают начало работы над мирным соглашением. Какова позиция армянской стороны в этом вопросе? Насколько реально начало работы над мирным соглашением?

- На встречах президентов Армении и Азербайджана, проведенных 10 августа 2014 года в Сочи по инициативе Президента России Владимира Путина с участием стран-сопредседа телей Минской группы ОБСЕ, 4 сентября в Уэльсе по инициативе государственного секретаря США Джона Керри и 27 октября в Париже по инициативе Президента Франции Франсуа Олланда, наблюдались позитивные тенденции относительно урегулирования конфликта. После парижской встречи Президент Франции Франсуа Олланд призвал конфликтующие стороны – Армению и Азербайджан - к работе над Большим мирным соглашением. Страны-сопредсед атели Минской группы ОБСЕ в заявлении, с которым они выступили 4 декабря на уровне министров иностранных дел, также призвали стороны к скорейшему началу работы над мирным соглашением. Азербайджан решительно заявил о готовности работать над мирным соглашением.

Однако Армения, видя позитивные тенденции в области урегулирования конфликта, прибегла к провокации для нарушения переговоров и целенаправленног о обострения ситуации. Событие, произошедшее в июле на линии соприкосновения, проведение после парижской встречи президентов на оккупированных азербайджанских территориях широкомасштабных военных учений с привлечением большого количества живой силы и военной техники явились шагами, предпринятыми Арменией в расчете на провокацию. Для того чтобы затронуть чувства азербайджанского общества, силой были взяты в заложники наши соотечественники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, посетившие могилы родителей на родной земле, над ними был учинен так называемый суд, а другой наш соотечественник Гасан Гасанов был зверски убит. Продолжались также такие провокационные шаги, как интенсивное нарушение Арменией режима прекращения огня, стрельба по гражданскому населению вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайдж анской границы, изменение демографического состава оккупированных территорий.

Согласно международному праву и уставу ООН, Армения как государство-агре ссор по всем критериям является страной, в отношении которой должны быть применены санкции за совершенные против Азербайджана оккупацию, агрессию и кровавую этническую чистку. К сожалению, до сих пор такие меры в отношении Армении не приняты. Если бы в свое время против Армении были применены санкции, то ее агрессия и оккупация против Азербайджана не приняли бы таких размеров, а более миллиона азербайджанцев не оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Минской группе ОБСЕ следует принять необходимые практические меры для того, чтобы положить конец предлогам и провокациям Армении в процессе переговоров с тем, чтобы она, наконец, заняла конструктивную позицию и начала работать над мирным соглашением, в том числе серьезно рассмотреть применение санкций в отношении Армении.

Неразрешенность конфликта является самой большой угрозой для регионального мира и безопасности, вся ответственность за это ложится на Армению, как захватническое государство. Для мирного урегулирования конфликта, в первую очередь, армянские вооруженные силы должны быть выведены с азербайджанских территорий.

- Что Вы можете сказать о сотрудничестве Азербайджана с ООН и участии страны в глобальных процессах в 2014 году?

- Была осуществлена активная работа с международными организациями, составляющими основу нашей многосторонней дипломатии, и в этом ряду особое значение имеет наша деятельность в ООН.

Азербайджан выступил в ходе общих обсуждений на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной определению новых целей развития, стоящих перед миром на период после 2015 года и представил свои взгляды с точки зрения глобального развития.

На прошедшем в 2000 году Саммите тысячелетия со стороны государств были определены Цели развития тысячелетия, которые предусмотрено осуществить до 2015 года.

В 2015 году исполняется 70-я годовщина ООН. Это, наряду с символическим значением, также обещает благоприятные возможности для рассмотрения успехов, достигнутых ООН за прошедшие 70 лет, а также для определения предстоящих задач. Следует в целостной форме рассмотреть цели ООН в связи с будущим обеспечением международного порядка. В этом контексте в рамках процессов, связанных с 70-летним юбилеем, считаем важным уделить внимание, наряду с вопросами мира и безопасности, также вопросам благосостояния и развития. Выступая с этого подробного подхода, считаем, что вопрос реформ в рамках ООН не следует ограничивать только лишь Советом Безопасности ООН. В целом, необходимо всестороннее рассмотрение вопроса эффективности системы ООН.

Отрадно, что Азербайджан в кратчайшие сроки сумел выполнить цели развития тысячелетия и является государством, вступившим на совершенно новый этап развития. Азербайджан, добившийся высокого развития на национальном уровне, посредством крупномасштабных проектов, инициатором и непосредственным участником которых он является, вносит свой вклад в сотрудничество и развитие в регионе и за его пределами. Такие проекты, как Трансанатолийски й и Трансадриатическ ий газопроводы, Трансевразийская суперинформацион ная магистраль (TASIM) и Баку-Тблиси-Карс , внесут свой вклад в реализацию целей развития, определенных ООН перед миром на период после 2015 года. Иными словами, Азербайджан является государством, вносящим вклад в дело осуществления целей развития ООН, глобальное развитие и обеспечение стабильности не только на национальном уровне, но и в регионе, и в более широких рамках.

Успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество с Альянсом цивилизаций ООН по пропаганде на международном уровне успехов Азербайджана, являющегося примером мультикультурали зма, межрелигиозного и межкультурного диалога. Как доказательство высокой оценки работы, осуществляемой Азербайджаном в данном направлении на глобальном уровне, на прошедшем 26 сентября 2014 года заседании Группы друзей Альянса на уровне министров иностранных дел было принято решение о проведении весной 2016 года в Баку 7-го глобального форума Альянса цивилизаций ООН. 8-30 октября 2014 года в Баку прошел 1-й Глобальный форум по молодежной политике. Этот форум сыграл важную роль в поощрении на глобальном уровне в качестве примера успешной молодежной политики, осуществляемой на национальном уровне в нашей стране.

Наряду с вышеотмеченными фактами, Азербайджан также принял активное участие и внес свой вклад в обсуждение таких глобальных вопросов, как обеспечение международного мира и безопасности, борьба с терроризмом, разоружение и нераспространени е, охрана окружающей среды, устойчивое развитие и др.

- Некоторые эксперты высказывают мнения о том, что взамен урегулирования армяно-азербайдж анского, нагорно-карабахс кого конфликта Азербайджан вступит в Евразийский экономический союз. Как Вы прокомментируете это?

- В первую очередь, хотел бы подчеркнуть, что территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики и ее границы, признанные на международном уровне, ни в коем случае не могут быть объектом торга.

Что касается отмеченных вами интеграционных процессов, Азербайджан с уважением относится к решениям каждого суверенного государства. В настоящее время осуществляющая независимую политику Азербайджанская Республика в политических, экономических и торговых связях отдает предпочтение двустороннему формату, что полностью оправдывает себя с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества. В целом, очень важно также мнение всей общественности страны в связи с какими-либо интеграционными процессами.

Азербайджан не получал официального обращения о вступлении в членство в вышеназванной структуре, и в повестке дня Азербайджана такой вопрос не стоит.

- Налицо устойчивое развитие российско-азерба йджанских связей и интенсивные взаимные визиты. Как Вы оцениваете нынешнее состояние связей между Азербайджаном и Россией?

- Между Азербайджаном и Россией существуют теплые и дружественные отношения, опирающиеся на взаимоуважение и взаимовыгодное сотрудничество. Расширение круга охвата наших связей в области политики, экономики, торговли, военной и военно-техническ ой сфере, вложения взаимных инвестиций, обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, гуманитарной области и др. заслуживают одобрения. Как соседнее государство, Россия также является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. Весьма положительным показателем является ежегодная динамика роста торгового оборота. В развитии наших связей особо хотел бы отметить роль сотрудничества с межправительстве нной комиссией и, в частности, регионами Российской Федерации. 5-й форум прошедшего в 2011 году Азербайджано-рос сийского межрегионального форума, 23-24 июня 2014 года состоялся в городе Габала.

Одним из характерных особенностей азербайджано-рос сийских отношений являются гуманитарные связи. В этом ряду следует отметить связи в области науки, образования, культуры, гастрольные визиты мастеров искусств России в Азербайджан, пропаганда азербайджанской культуры в России, обмен студентами и, в частности, контакты между людьми. Нас только радует интенсивность взаимных визитов между Азербайджаном и Россией на всех уровнях в соответствии с динамикой развития двусторонних связей.

- Как Вы оцениваете председательство Азербайджана в Комитете Министров Совета Европы, а также его связи с Европейским Союзом и другими организациями?

- Азербайджанская Республика после вступления в 2001 году в члены Совета Европы (СЕ) впервые с 14 мая 2014 года в течение шести месяцев председательство вала в Комитете Министров СЕ. В период председательства Азербайджанская Республика приложила важные усилия в области развития защиты прав человека, верховенства закона и демократии, которые составляют приоритетные направления деятельности СЕ, в этом контексте осуществляла деятельность в условиях взаимопонимания со странами-членами СЕ и различными институтами структуры.

Приоритеты председательства Азербайджанской Республики, учитывая актуальные вопросы, стоящие в повестке дня СЕ, а также угрозы, с которыми сталкиваются государства-член ы, положительный опыт Азербайджана и отличительные преимущества, были определены по таким областям, как борьба с коррупцией, межкультурный и межрелигиозный диалог, социальная солидарность и социальная устойчивость, правовое просвещение молодежи и др. С целью поддержки вышеназванных приоритетов в Азербайджане были проведены 18 важных международных мероприятий.

Поощрение принципов сотрудничества, основывающихся на равноправные и взаимные интересы, составляют основу отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС). Двусторонние документы, подписанные на Вильнюсском саммите стран Восточного партнерства и ЕС,а в последующий период и работа, осуществляемая по их исполнению, являются главной составной частью сотрудничества Азербайджана с ЕС. Были поощрены развитие связей между деловыми кругами, расширение туризма, в частности, возможности, созданные в результате подписания Соглашения об упрощении визового режима, которое послужит упрощению визитов граждан Азербайджана, работающих в области науки, образования и исследований, в страны ЕС, а также Соглашения о реадмиссии. Кроме этого, Протокол об участии Азербайджана в программах ЕС, подписанный в ходе официального визита 14 июня 2014 года в нашу страну бывшего президента Еврокомиссии Жозе М.Баррозу, стал важным документом, способствующим усилению кадрового потенциала в соответствующих государственных структурах, а также обмену опытом в экономической, культурной и гуманитарной областях.

Успешно был продолжен внешнеполитическ ий курс по развитию стратегического партнерства в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС.

Тесные связи Азербайджана со странами-членами ЕС послужили импульсом для развития отношений Азербайджан-ЕС. Так как расширяющийся диалог с этим странами в индивидуальном порядке в политической, экономической и культурно-гумани тарной областях внес положительный вклад в дело обогащения повестки дня сотрудничества с ЕС, а также развития равноправного партнерства. Самоутверждение Азербайджана как надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также рост числа стратегических партнеров в ЕС обусловили необходимость в настрое на стратегический дух сотрудничества Азербайджана с этой организацией.

В центре внимания находилось развитие политических, торгово-экономич еских связей с исламскими странами в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В рамках сотрудничества с ОБСЕ следует отметить визит в нашу страну действующего председателя ОБСЕ, Президента Швейцарской Конфедерации и министра иностранных дел господина Дидье Буркхалтера, проведение впервые в Баку ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Страна уже 20 лет тесно сотрудничает с ЮНЕСКО по всем приоритетным направлениям организации, в том числе, в области образования, науки, культуры, коммуникаций и др. Азербайджан присоединился почти ко всем конвенциям организации, стал членом различных комитетов, провел ряд международных мероприятий. В развитии отношений Азербайджан-ЮНЕС КО, в пропаганде в мире, сохранении и доведении до будущих поколений образцов культурного наследия важную роль играет деятельность Фонда Гейдара Алиева, которым руководит Мехрибан ханум Алиева.

4 июня 2014 года в турецком городе Бодрум прошел Саммит Организации сотрудничества тюркоязычных государств (ОСТГ), в котором принял участие Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев. Согласно решению президентов государств-члено в ОСТГ, с сентября 2014 года на должность нового генерального секретаря ОСТГ был назначен представитель Азербайджана.

Азербайджан принял активное участие в деятельности Всемирной организации интеллектуальной собственности, Конференции ООН по торговле и развитию, Всемирной таможенной организации, Международного телекоммуникацио нного союза, Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Организации ООН по промышленному развитию и др.

- Известно, что Азербайджан уже превратился из страны, получающей помощь, в страну-донора, и в международном масштабе реализует в этом направлении различные проекты по оказанию помощи. В этой связи просим Вас проинформировать о деятельности в 2014 году Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA), учрежденного при Министерстве иностранных дел.

- Стремительное развитие Азербайджанской Республики за последние годы создало условия для вступления нашей страны в семью мировых государств-донор ов и развития гуманитарной дипломатии, являющейся новым курсом внешней политики Азербайджана.

В целом, оказание помощи и поддержка нуждающегося – одно из многочисленных высоких нравственных качеств, присущих азербайджанскому народу. В этом смысле необходимо особо отметить роль Фонда Гейдара Алиева, осуществляющего благородную миссию в нашей стране и за ее пределами.

В 2011 году при Министерстве иностранных дел было учреждено Агентство помощи международному развитию Азербайджанской Республики (AIDA).

В результате офтальмологическ их операций, проведенных AIDA и Исламским банком развития в ряде стран Африки, тысячи людей, страдающих катарактой, восстановили зрение.

Наша страна также держит в центре внимания оказание помощи странам, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Так, была оказана гуманитарная помощь Афганистану, Сербии, Боснии и Герцеговине, Сент-Винсенту и Гренадинам, Пакистану и сектору Газа. В качестве примера хотел бы отметить проведение AIDA и посольством нашей страны в Пакистанегуманитарных акций для населения 8 городов, пострадавших в результате произошедших в сентябре сильных ливней. В ходе гуманитарных акций была оказана гуманитарная помощь, состоящая из продуктов питания, примерно 25 тысячам человек.

Хотел бы особо отметить, что накануне 91-й годовщины со дня рождения общенациональног о лидера Гейдара Алиева в регионе Танк территории Дера Исмаил Хан Пакистана по инициативе и при попечительстве президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой AIDA и посольством Азербайджанской Республики в Пакистане был реализован "Проект водоснабжения Гейдар Алиев".

В результате этого проекта была полностью решена проблема снабжения качественной питьевой водой десятков тысяч жителей региона, лишенных питьевой воды и веками собиравших дождевую воду из коллекторов для использования в бытовых целях.

Курсы повышения квалификации по технологиям повышения нефтедобычи, в пятый раз организованные AIDA, создали возможность для приобщения развивающихся стран к знаниям и опыту в этой сфере Азербайджана, являющегося древней нефтяной страной. Проведение совместных исследований на нефтяных месторождениях зарубежных государств также создает условия для укрепления авторитета нефтяной науки Азербайджана в мире.

Наряду с этим, в целях доведения до официальных и научно-обществен ных кругов зарубежных стран реалий Азербайджана и достижений нашей страны AIDA проводит программы по сотрудничеству с известными международными исследовательски ми центрами, выделением стипендий студентам развивающихся стран для обучения в ведущих университетах Азербайджана и овладения выбранными специальностями, поддерживает формирование их человеческого капитала.

Таким образом, AIDA посредством своих программ и проектов на глобальном уровне вносит вклад в устойчивое развитие и гуманитарные миссии. Эти благородные миссии будут продолжены.

- Как Вы оцениваете развитие внешних экономических и торговых связей Азербайджана в 2014 году?

- Как в предыдущие годы, так и в 2014 году был предпринят ряд важных дел и мер по расширению экономических и торговых связей Азербайджанской Республики в зарубежных странах.

Развитие внешних экономических связей Азербайджана совместно с Министерством экономики и промышленности и другими государственными структурами, поощрение экономического потенциала страны за рубежом, организация поездок представителей государственных и деловых кругов Азербайджана и зарубежных стран, проведение Азербайджаном совместно с зарубежными государствами межправительстве нных комиссий и рабочих групп по экономическому сотрудничеству, диверсификация ненефтяного сектора нашей страны, поощрение и расширение инвестиций, привлечение внешних инвестиций в нашу страну, поощрение азербайджанских инвестиций в партнерских странах, выведение продукции и услуг, производимых в нашей стране, на новые рынки, а также привлечение в нашу страну современных технологий, применяемых за рубежом были основными направлениями двустороннего сотрудничества.

Так, в 2014 году в целях развития торгово-экономич еских связей Азербайджанской Республики с зарубежными странами были проведены заседания 18 совместных межправительстве нных экономических комиссий и двух рабочих групп. На заседаниях были достигнуты конкретные соглашения по расширению сотрудничества Азербайджана в торгово-экономич еской, промышленной, энергетической, транспортной, ИКТ, сельскохозяйстве нной, агропромышленной , туристической и научно-техническ ой сферах этих стран, определены направления дальнейшего сотрудничества. Наряду с этим, в документах, принятых на заседаниях межправительстве нных экономических комиссий и рабочих групп, проведенных Азербайджаном с рядом важных стран, были достигнуты соглашения по проведению совместных действий Азербайджана с этими странами в целях предотвращения незаконной экономической деятельности Армении в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

Были проведены 23 бизнес-форумов для поощрения экономического потенциала нашей страны за рубежом, развития сотрудничества между деловыми кругами, ознакомления зарубежных инвесторов с экономическими возможностями, бизнес- и инвестиционным климатом нашей страны, выведения продукции и услуг наших компаний на внешние рынки, а также привлечения в нашу страну современных технологий, применяемых в зарубежных странах.

В 2014 году устойчиво увеличилось число иностранных компаний, проявляющих интерес к благоприятному бизнес-климату, созданному в результате реформ и экономической политики, проводимых в нашей стране, и количество предложений по сотрудничеству с Азербайджаном. В целях отбора этих предложений на основе конкурентности и в соответствии с интересами нашей страны были предприняты действия по привлечению компаний, намеренных анализировать деловые предложения зарубежных компаний, обоснованию вклада, который может быть вложен в нашу экономику, дальнейшей эффективности нашего сотрудничества, выгоде для нашей страны, обеспечению доставки новых технологий в нашу страну, вложению долгосрочных инвестиций в производственную сферу.

- В 2015 году армяне отметят 100-летие надуманного "геноцида". Ранее было заявлено о совместном ответе Азербайджана и Турции на эти претензии. Каковы планы Азербайджана в этих рамках?

- Неприемлема фальсификация истории, а также превращение ее в объект политической спекуляции для использования в определенных целях. Наглядным свидетельством этого является кампания по вопросу так называемого "геноцида армян".

К сожалению, вместо того, чтобы положить конец оккупации и агрессии против Азербайджана и притязаниям в отношении соседних государств, создать нормальные и цивилизованные отношения, Армения занята такими действиями.

На совместной пресс-конференци и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайиба Эрдогана во время его визита в Баку в сентябре этого года была отмечена совместная работа, координированно проводимая министерствами иностранных дел, дипломатическими представительств ами и диаспорскими организациями Турции и Азербайджана по разоблачению надуманного "геноцида армян". Президент Ильхам Алиев также добавил, что Армения и мировое армянство, желающее ввести в заблуждение международное общественное мнение и построить историю на лжи, выдвигает необоснованные обвинения против Турции, которые не имеют исторической основы и являются лживыми, провокационными, клеветническими.

Выступая с этих позиций, министерства иностранных дел и другие соответствующие структуры двух стран проводят координированную работу. Основное внимание в этом направлено на разоблачение армянской лжи и предоставление исторической правды, основанной на фактах.

Одновременно до внимания международной общественности более обстоятельно доводятся такие факты, как массовый геноцид, совершенный армянами в марте 1918 года против азербайджанцев в Баку, Губе и на других исторических азербайджанских землях, являющихся в настоящее время территорией Армении, геноцид, учиненный в Ходжалы в результате агрессии Армении против Азербайджана, и проведение на оккупированных азербайджанских территориях и на территории самой Армении кровавой этнической чистки в отношении более миллиона азербайджанцев. За все это Армения несет ответственность на основе международного гуманитарного права. Вместо того, чтобы искажать историю, Армения должна ответить за совершенный геноцид.

Наша совместная деятельность в этом направлении будет продолжаться.

- Как вы относитесь к направленным в последнее время против Азербайджана заявлениям под предлогом прав человека, и какими, в целом, Вы видите азербайджано-аме риканские связи?

- К сожалению, некоторые круги, превратив права человека в инструмент внешней политики, в целенаправленной форме проводят координированную кампанию против ряда государств. Демократия и права человека являются общечеловеческим достоянием, единой модели демократии не существует. Ни одно государство не вправе говорить о совершенстве в этой области и преподносить урок другим.

Некоторые круги вместо оценки общего положения основываются на конкретных и индивидуальных обстоятельствах, а зачастую – на вопросах, за которыми находится состав преступления, пытаясь превратить это в кампанию политического давления и клеветы.

В Азербайджане предпринимаются устойчивые шаги по защите прав человека и демократизации. Демократическое развитие является сознательным выбором азербайджанского народа и государства, а проводимые реформы осуществляются не для ублажения кого бы то ни было, а, в первую очередь, в интересах азербайджанского народа.

Азербайджан обладает твердой политической волей и будет продолжать предпринимать шаги по пути успешного политико-экономи ческого развития.

Связи Азербайджана с США характеризуются вкладом нашей страны в глобальную энергетическую безопасность, в борьбу против терроризма и транснациональны х угроз, материально-техн ической, транзитной и финансовой поддержкой операций в Афганистане. Одновременно США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, вместе с Россией и Францией выступают в роли посредника на переговорах по урегулированию армяно-азербайдж анского, нагорно-карабахс кого конфликта. США знают, насколько чувствительным и болезненным является этот вопрос для азербайджанского общества, поэтому Азербайджан ожидает от США, как и от других сопредседателей, еще большей активизации усилий, направленных на скорейшее урегулирование конфликта на основе норм и принципов международного права, в частности, уважения территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана, и резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, было бы целесообразно, чтобы США уделили внимание правам азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, лишенных своих основных прав, закрепленных в международных документах по защите прав человека, в результате армянской агрессии.

Азербайджан открыт и искренен со всеми партнерами по сотрудничеству. На основе этих принципов он осуществляет доброжелательное сотрудничество с государствами мира.

- Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по совершенствовани ю процедур выдачи виз в связи с предстоящими в 2015 году в Баку первыми Европейскими играми. Какая работа, в целом, проводится в визовой системе в контексте развития туризма в Азербайджане?

- На основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах, связанных с проведением I Европейских игр" от 8 августа 2014 года номер 675 проводится последовательная работа, направленная на осуществление мер, возложенных на Министерство иностранных дел. Обеспечивается предоставление Европейскому Олимпийскому Комитету, Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Международной организации гражданской авиации (ICAO) полной информации об упрощении визовых процедур и размещение в ресурсах Министерства иностранных дел и наших зарубежных дипломатических представительств правил оформления виз для приезжающих в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в зарубежных государствах.

В целях организации на более высоком уровне работы по оформлению виз для иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих в нашу страну в связи с развитием туризма в Азербайджанской Республике, принимаются последовательные меры по усовершенствован ию действующего программного обеспечения в межведомственной автоматизированн ой информационно-по исковой системе "Въезд-выезд и регистрация" (İAMAS), проведению детальных статистических анализов в этой области; оснащению посольств и консульств спутниковой связью посредством телекоммуникацио нного спутника "Azerspace-1" для усовершенствован ия обмена информацией между дипломатическими представительств ами Азербайджанской Республики в зарубежных странах и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики. Одновременно в целях обеспечения оперативности работы по оформлению виз для приезжающих в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства, согласно Распоряжению Президент Азербайджанской Республики, проводится соответствующая работа по увеличению численности штатов сотрудников Министерства иностранных дел и дипломатических представительств .

Успешно осуществляется работа по выдаче виз приезжающим в Азербайджанскую Республику туристам в электронном порядке. В качестве доказательства можно привести постепенное увеличение числа туристов, обращающихся за электронной визой.

С 1 сентября 2014 года в результате проводимой успешной деятельности вступило в силу "Соглашение об упрощении оформления виз между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом". Началось проведение соответствующей работы, направленной на подписание с Данией, Соединенным Королевством, Ирландией, Исландией, Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном, где упомянутое соглашение не применяется, двусторонних соглашений о безвизовом въезде и выезде лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами. Между Королевством Норвегия и Азербайджанской Республикой уже подписано двустороннее соглашение «о безвизовом въезде и выезде лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами».