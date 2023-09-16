Глава МИД: Неприемлемо, когда представители США повторяют необоснованные обвинения Армении

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что считает неприемлемым, когда представители Соединенных Штатов повторяют необоснованные заявления Армении.

Азербайджан считает неприемлемым, когда представители Соединенных Штатов повторяют необоснованные обвинения Армении.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе встречи со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Министр напомнил, что несмотря на продолжающиеся военно-политические провокации Армении, проводимую ею во всем мире антиазербайджанскую кампанию и поддержку Ереваном сепаратизма на территории страны, Азербайджан продолжает демонстрировать конструктивную позицию.

"На фоне этого считаем неприемлемым, когда международные партнеры, в том числе американская сторона, повторяет необоснованные обвинения Армении, обманувшись на ее выдумки", - сказал он.