Глава МИД: Неприемлемо, когда представители США повторяют необоснованные обвинения Армении

Азербайджан считает неприемлемым, когда представители Соединенных Штатов повторяют необоснованные обвинения Армении.
Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе встречи со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
Министр напомнил, что несмотря на продолжающиеся военно-политические провокации Армении, проводимую ею во всем мире антиазербайджанскую кампанию и поддержку Ереваном сепаратизма на территории страны, Азербайджан продолжает демонстрировать конструктивную позицию.
"На фоне этого считаем неприемлемым, когда международные партнеры, в том числе американская сторона, повторяет необоснованные обвинения Армении, обманувшись на ее выдумки", - сказал он.