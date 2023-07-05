Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене

Азербайджан проявил лидерство в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Азербайджан проявил лидерство в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Об этом Report заявил министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд.

Он отметил, что Азербайджан занимает важное место на международной арене, и Непал работает над тем, чтобы открыть посольство этой страны в Баку, а также призвал правительство Азербайджана открыть посольство в Непале.

"Непал является одним из основателей Движения неприсоединения. Взяв за основу Устав ООН, и будучи маленькой нацией, мы верим в общее сотрудничество между странами. Сама организация ДН - очень устойчивая платформа для таких небольших стран. Непал поддерживает нейтралитет и мирное разрешение конфликтов путем переговоров",- сказал Нараян Пракаш Сауд.