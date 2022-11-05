Глава МИД: Необходимо продолжать переговоры по мирному договору

Глава МИД: Необходимо продолжать переговоры по мирному договору

"Азербайджан привержен мирной повестке дня. Считаем, что после проведения встреч в Праге и Сочи есть необходимость продолжить переговоры по мирному договору". Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил во

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"Азербайджан привержен мирной повестке дня. Считаем, что после проведения встреч в Праге и Сочи есть необходимость продолжить переговоры по мирному договору".



Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.



По его словам, вооруженные силы Армении не выведены полностью с территорий Азербайджана, вопреки условиям трехстороннего заявления: "Все еще сохраняется минная опасность". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Foreign Minister: Talks on peace treaty must be continued