Глава МИД: Необходимо продолжать переговоры по мирному договору

"Азербайджан привержен мирной повестке дня. Считаем, что после проведения встреч в Праге и Сочи есть необходимость продолжить переговоры по мирному договору".
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.
По его словам, вооруженные силы Армении не выведены полностью с территорий Азербайджана, вопреки условиям трехстороннего заявления: "Все еще сохраняется минная опасность".
Глава МИД: Необходимо продолжать переговоры по мирному договоруГлава МИД: Необходимо продолжать переговоры по мирному договору "Азербайджан привержен мирной повестке дня. Считаем, что после проведения встреч в Праге и Сочи есть необходимость продолжить переговоры по мирному договору". Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил во
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 10:42
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"Азербайджан привержен мирной повестке дня. Считаем, что после проведения встреч в Праге и Сочи есть необходимость продолжить переговоры по мирному договору".
Версия на английском языке Foreign Minister: Talks on peace treaty must be continued
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Sülh müqaviləsi üzrə danışıqların davam etdirilməsinə ehtiyac var”