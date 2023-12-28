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Глава МИД назвал условия возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране

Глава МИД назвал условия возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране Имеются конкретные причины, по которым посольство Азербайджана в Иране было закрыто, они связаны с нападением и отсутствием безопасности.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 16:20
Глава МИД назвал условия возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране

Имеются конкретные причины, по которым посольство Азербайджана в Иране было закрыто, они связаны с нападением и отсутствием безопасности.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

"Существовал серьезный риск для жизни и безопасности сотрудников посольства", - добавил министр.

По его словам, этот вопрос является предметом постоянного обсуждения с иранской стороной.

"Мы ожидаем, что совершивший это преступление будет наказан, также должна быть полностью гарантирована безопасность нашего посольства. В зависимости от результатов будет принято решение. В случае положительного решения станет возможным возобновление деятельности нашего посольства", - сказал Д. Байрамов.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov reveals conditions for reopening of Azerbaijani embassy in Tehran
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin hansı hallarda bərpa olunacağını açıqlayıb

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