Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов

15:17 "Между Арменией и Азербайджаном существует ряд вопросов, относящихся к постконфликтному периоду. Сюда такжже относится вопрос открытия транспортных, коммуникационных линий. Этот вопрос содержится в трехстороннем заявлении, подписанном между Азербай

"Между Арменией и Азербайджаном существует ряд вопросов, относящихся к постконфликтному периоду. Среди них - вопрос открытия транспортных, коммуникационных линий, который содержится в трехстороннем заявлении, подписанном между Азербайджаном, Россией и Арменией".

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, что делимитация государственных границ между Азербайджаном и Арменией не проводилась: "Это не нормально. Существуют цивилизованные правила определения государственных границ. Между нашими странами есть проблемы и гуманитарного характера. Предусмотрена также передача минных карт. Выдвигаются многочисленные инициативы со стороны соседних государств, международных организаций. Азербайджанская сторона никогда не уклонялась от переговоров. Мы всегда отвечали на призывы касательно переговоров. Наша позиция справедлива. Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов. Если для этого необходимо проводить встречи, мы открыты для них. Естественно, не исключено проведение таких встреч в будущем".