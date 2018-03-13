Глава МИД Монголии: Группа поддержки ПА ОБСЕ Шёлкового пути станет важной платформой обмена опытом и сотрудничества

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Группа поддержки ПА ОБСЕ Шёлкового пути превратится в важную платформу обмена опытом и сотрудничества. Эта инициатива является очень значимой как в историческом, так и политическом понимании". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Монголии Согбатар Дамдин, выступая на проходящей в Баку международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ на тему "Роль парламентариев в развитии экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути".

Он также отметил, что Монголия на протяжении долгой истории играла важную роль в рамках древнего Шёлкового Пути. "Монголия надеется, что инициатива "Один пояс- один путь", вернет Монголию на тот уровень, а также внесет большой вклад в дело мира и стабильности. Ведь, инициатива Шелкового пути нацелена на активизацию глубокого сотрудничества в регионе. Успешная реализация экономического сотрудничества станет большим вкладом в развитие региона", - заявил глава МИД.