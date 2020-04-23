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Глава МИД Молдовы приглашен в Азербайджан

Глава МИД Молдовы приглашен в Азербайджан

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олегом Цуля.

Как сообщает Report, стороны обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между Молдовой и Азербайджаном, а также стоящие в повестке сотрудничества другие актуальные вопросы.  

Затронув нынешнюю ситуацию, стороны обсудили мероприятия в рамках борьбы обеих государств с COVID-19. 

В ходе телефонного разговора коснулись перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в рамках различных международных организаций, была выражена готовность о продолжении совместных усилий в этом направлении. 

В заключение Э.Мамедъяров пригласил О.Цуля посетить с официальным визитом Азербайджан. Приглашение было с радостью принято. 

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