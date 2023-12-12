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Глава МИД: Миссия ЕС в Армении используется в качестве инструмента пропаганды против Азербайджана

Глава МИД: Миссия ЕС в Армении используется в качестве инструмента пропаганды против Азербайджана Взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности государствами является единственным путем к устойчивому миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 03:25
Глава МИД: Миссия ЕС в Армении используется в качестве инструмента пропаганды против Азербайджана

Взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности государствами является единственным путем к устойчивому миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи глав МИД стран Восточного партнерства в Брюсселе.

"Что касается мониторинговой миссии ЕС в Армении, то предварительные обещания не были выполнены, соглашение было нарушено, а мандат был произвольно расширен. Эта миссия не смогла достичь заявленных целей по содействию региональной стабильности и укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном. Напротив, она широко используется в качестве инструмента пропаганды против Азербайджана.

Выдвигаются еще больше дестабилизирующие ситуацию инициативы, такие как вооружение Армении, включая посредством ЕС. Подобные инициативы подрывают авторитет ЕС как "нейтрального посредника" и усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в целом. Вооружение или иное использование одного партнера против другого никоим образом не может соответствовать заявленным целям Восточного партнерства", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: “Aİ-nin Ermənistandakı Monitorinq Missiyası Azərbaycan əleyhinə təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur”

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