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Глава МИД: мировое сообщество должно осудить эти шаги Армении

Глава МИД: мировое сообщество должно осудить эти шаги Армении “Сегодня 29-ая годовщина одной из самых кровопролиьных трагедий, учиненных Арменией против азербайджанских мирных жителей”.
Внешняя политика
26 февраля 2021 г. 10:32
Глава МИД: мировое сообщество должно осудить эти шаги Армении
Джейхун Байрамов

“Сегодня 29-ая годовщина одной из самых кровопролиьных трагедий, учиненных Арменией против азербайджанских мирных жителей”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции в Университете ADA, посвященной 29ой годовщине трагедии в Ходжалы.

“Эти раны еще не до конца зажили. Помимо того, что это были преступления, совершенные с особой жестокостью, удручает и тот факт, что те, кто совершил это не предстали перед судом. Их целью было уничтожение азерб населения”,- заявил глава МИД.

Однако при этом он подчеркнул, что Азербайджан положил конец оккупации своих земель.
“В то время как Азербайджан всегда следовал нормам международного права, Армения в ходе и этой войны поступала как и ранее, убивая ни в чем неповинных мирных людей, детей, женщин. Была использована та же террористическая тактика: внезапные ночные обстрелы и цель- уничтожить мирное население. Погибали люди, живущие далеко за пределами зоны боевых действий. Это говорит о том, что в Армении и сегодня у власти находятся люди, у которых та же террористическая идеология. Это говорит о том, что в обществе существует синдром безнаказанности. Мы стали свиделеями военной риторики и после окончания войны’,- заявил Д. Байрамов.

Он отметил, что помимо этого Армения до сих пор отказывается предоставлять Азербайджану карту минных полей. “Мы считаем, что мировое сообщество должно осудить эти шаги Армении”, -подчеркнул он.

“Мы призываем мир не молчать в этих вопросах, не быть сторонними наблюдателями, а выступить за справедливость”, - заявил глава МИД Азербайджана.

Он также подчеркнул, что Азербайджан выступает за мир и уважение территориальной целостности стран региона .

Мы призываем мир не молчать в этих вопросах, не быть сторонними наблюдателями, а выступить за справедливость

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