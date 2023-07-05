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Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться

Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться "Исходя из речи президента Азербайджана Ильхама Алиева на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, страны-члены движения должны еще больше развивать отношения, укреплять связи".
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 16:27
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться

"Исходя из речи президента Азербайджана Ильхама Алиева на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, страны-члены движения должны еще больше развивать отношения, укреплять связи".

Об этом Report сказал министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир.

Он отметил, что на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения затронут ряд важных вопросов.

"Сюда входят вопросы относительно постпандемийного периода, политические события в мире. Страны-члены Движения неприсоединения всегда должны держать эти вопросы в центре внимания, обсуждать на уровне лидеров", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Malaysian FM: Relations between NAM member states should be strengthened
Версия на азербайджанском языке Malayziyanın XİN başçısı: “Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr arasındakı əlaqələr möhkəmləndirilməlidir” 

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