Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться

"Исходя из речи президента Азербайджана Ильхама Алиева на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, страны-члены движения должны еще больше развивать отношения, укреплять связи".

"Исходя из речи президента Азербайджана Ильхама Алиева на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, страны-члены движения должны еще больше развивать отношения, укреплять связи".

Об этом Report сказал министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир.

Он отметил, что на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения затронут ряд важных вопросов.

"Сюда входят вопросы относительно постпандемийного периода, политические события в мире. Страны-члены Движения неприсоединения всегда должны держать эти вопросы в центре внимания, обсуждать на уровне лидеров", - подчеркнул министр.