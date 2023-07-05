Глава МИД Малайзии: ООН требуются серьезные реформы

Данное мероприятие происходит очень кстати, во времена, когда мир сталкивается с большими вызовами. И на этом фоне Организации Объединенных Наций требуются серьезные реформы, чтобы справляться с ними.

Данное мероприятие происходит очень кстати, во времена, когда мир сталкивается с большими вызовами. И на этом фоне Организации Объединенных Наций требуются серьезные реформы, чтобы справляться с ними.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Малайзии Замбри Абдул Кадир во время выступления на министерском заседании Координационного совета Движения неприсоединения в Баку.

По слова министра, Малайзия обеспокоена ростом выражения ненависти и действий, подобных, например, сожжению священной книги мусульман Корана в Швеции.

"Нынешний мировой порядок находится в фрустрации…Сегодня страны, еще не полностью оправившись с последствиями пандемии коронавируса, сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, как, например, инфляция, в первую очередь рост цен на продовольствие, что особенно негативно сказывается на бедных странах",- сказал он.

Малайзия благодарит Азербайджан за разработку важных итоговых документов в рамках ДН: "Также благодарим Азербайджан за прекрасное и успешное председательство в ДН и сотрудничество за эти четыре года, которые были непростыми в мире".