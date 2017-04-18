Глава МИД Мальты: Я доволен нынешним уровнем политического диалога и отношений с Азербайджаном

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита на Мальту министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с мальтийским коллегой Джорджем Веллой.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, Дж.Велла с чувством удовлетворения вспомнил о поездке в Баку в апреле 2016 года, прошедшей в рамках визита встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поделился своими впечатлениями о нашей стране.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем политического диалога и отношений между двумя странами, отмечено значение осуществляемых в последнее время визитов с точки зрения развития двусторонних отношений.

Здесь также было отмечено об угрозе, представляемыми террором и нерешенными конфликтами международному миру, стабильности и безопасности. В связи с этим Э.Мамедъяров проинформировал коллегу о нынешнем положении переговоров по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, в том числе о позиции Азербайджана.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, вкладе, который может внести Мальта в данное сотрудничество как нынешний председатель Евросоюза.

В заключение Э.Мамедъяров также оставил запись в книге памяти министерства иностранных дел Мальты.