О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Литвы принял участие на открытии выставки в Баку

Глава МИД Литвы принял участие на открытии выставки в Баку В Международном Фонде тюркской культуры и наследия состоялось открытие выставки, посвященной жизни и быту литовских татар.
Внешняя политика
29 апреля 2021 г. 23:29
Глава МИД Литвы принял участие на открытии выставки в Баку

В Международном Фонде тюркской культуры и наследия состоялось открытие выставки, посвященной жизни и быту литовских татар.

Как передает Report, выставку открыли директор Фонда Гюнель Эфендиева и прибывший с визитом в Азербайджан глава МИД Литвы Габриель Ландсбергис.

«Мне приятно побывать здесь и открывать эту выставку... Литовские татары являются частью литовской культуры и имели особое место в истории Литвы... Сегодняшняя выставка посвящена именно этим этническим меньшинствам... хочу еще раз поблагодарить вас за такой теплый прием» - заявил глава МИД Литвы.

Как заявила Г.Эфендиева, в Литве проживают национальные меньшинства, такие как татары и караимы. В связи с этим Международный фонд тюрской культуры и наследия и посольство Литвы в Азербайджане подписали меморандум, предусматривающий сохранение культуры и наследия именно этих национальных меньшинств. "Сегодня состоялась наше первое мероприятие, выставка, состоящая из фотографий литовских татар. Это выставка отличается тем, что показывает жизнь литовских татар и их традиции и обычаи», - сказала Г.Эфендиева.

Далее стороны обменялись подарками. Глава МИД Литвы подарил Фонду фотографию древней мечети. Директор фонда в свою очередь вручила Ландсбергису ковер карабахской школы ковроткачества.

Вечер завершился народными танцами, песнями литовских татар и вручением сертификатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Скончался Балоглан Ашрафов
Скончался Балоглан Ашрафов
27 апреля 2021 г. 00:49
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
ФотоБалоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
27 апреля 2021 г. 02:48
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
28 апреля 2021 г. 10:44
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
24 апреля 2021 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi