Глава МИД Литвы принял участие на открытии выставки в Баку

В Международном Фонде тюркской культуры и наследия состоялось открытие выставки, посвященной жизни и быту литовских татар.

В Международном Фонде тюркской культуры и наследия состоялось открытие выставки, посвященной жизни и быту литовских татар.

Как передает Report, выставку открыли директор Фонда Гюнель Эфендиева и прибывший с визитом в Азербайджан глава МИД Литвы Габриель Ландсбергис.

«Мне приятно побывать здесь и открывать эту выставку... Литовские татары являются частью литовской культуры и имели особое место в истории Литвы... Сегодняшняя выставка посвящена именно этим этническим меньшинствам... хочу еще раз поблагодарить вас за такой теплый прием» - заявил глава МИД Литвы.

Как заявила Г.Эфендиева, в Литве проживают национальные меньшинства, такие как татары и караимы. В связи с этим Международный фонд тюрской культуры и наследия и посольство Литвы в Азербайджане подписали меморандум, предусматривающий сохранение культуры и наследия именно этих национальных меньшинств. "Сегодня состоялась наше первое мероприятие, выставка, состоящая из фотографий литовских татар. Это выставка отличается тем, что показывает жизнь литовских татар и их традиции и обычаи», - сказала Г.Эфендиева.

Далее стороны обменялись подарками. Глава МИД Литвы подарил Фонду фотографию древней мечети. Директор фонда в свою очередь вручила Ландсбергису ковер карабахской школы ковроткачества.

Вечер завершился народными танцами, песнями литовских татар и вручением сертификатов.