Глава МИД Литвы поздравил Азербайджан

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поздравил Азербайджан с 28 мая - Днем независимости.

Как сообщает Report, поздравления главы МИД размещены на странице внешнеполитического ведомства этой страны в соцсети "Х".

"Поздравляю народ Азербайджана с Днем независимости! Желаю, чтобы в вашей стране и во всем регионе воцарились прочный мир и процветание", - говорится в публикации.