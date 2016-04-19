​Глава МИД Латвии выступил с предложением отменить визы ЕС для Азербайджана

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял участие в заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза (ЕС) в Люксембурге, где выступил за отмену виз для стран Восточного партнерства, сообщает Report со ссылкой на BaltNews.lv.

Перед намеченной на 23 мая в Брюсселе встречей министров иностранных дел стран Восточного партнерства Ринкевич заявил, что желательно как можно скорее отменить визовый режим с Грузией и Украиной, а также наладить диалог с Азербайджаном в вопросе виз.

"Необходим диалог по вопросам виз с Азербайджаном и Арменией, а также как можно скорее нужно заключить соглашение между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима и договор об реадмиссии", - подчеркнул Э. Ринкевич.

Министр выразил мнение, что необходимо продолжать оказание поддержки со стороны ЕС введению Соглашений об ассоциации ЕС - Грузия, ЕС - Молдова и ЕС - Украина.

Министр иностранных дел выразил поддержку реализации совместных проектов ЕС и партнеров в регионе Восточного партнерства, особенно в сферах транспорта и энергетики.