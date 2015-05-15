​Глава МИД Латвии: Программа Восточное партнерство нуждается в большей дифференциации

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Уверен, что на саммите в Риге мы достигнем конкретных результатов в рамках программы Восточное партнерство и разработаем конкретную дорожную карту на будущее".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран Восточного партнерства и стран Вышеградской группы в Братиславе.

Он отметил, что в ходе встречи министры обсудили подготовку к предстоящему 21-22 мая в столице Латвии Риге саммиту Восточного партнерства.

"Мы все договорились, что программа нуждается в большей дифференциации. У нас есть общие рамки ценностей и действий, но есть разный уровень интереса. И необходимо принять во внимание этот разный уровень интереса. А также учесть и проделанный в рамках программы прогресc", - заявил Ринкевичс.

"Восточное партнерство не направлено против кого бы то ни было. Восточное партнерство – это отношения ЕС с партнерами по нахождению пути сотрудничества на разных уровнях и по ряду сфер", - добавил глава МИД Латвии.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Рижский саммит станет хорошим шансом, чтобы обсудить конкретные шаги вперед в рамках этой программы.

Она отметила, что на сегодняшний день негативным моментом является то, что "ситуация с безопасностью на территории Восточного партнерства значительно обострилась". В то же время, по ее мнению, положительным моментом является то, что на сегодняшний день Евросоюз развил и укрепил сотрудничество с каждой из шести стран программы.